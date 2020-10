Na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji má ísť vyše 832.000 eur

Košice 5. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) chce podporiť cestovný ruch v roku 2021 v rámci programu Terra Incognita sumou viac ako 832.000 eur. O dotáciu sa môžu uchádzať organizátori medzinárodných aj regionálnych podujatí, autori projektov zameraných na ekoturizmus, ale aj veľkých atrakcií, ktoré skvalitnia turistickú infraštruktúru.



Dotačná výzva je určená aj pre tých, ktorí sa uchádzali o podporu v rámci výzvy na tento rok a z dôvodu pandémie COVID-19 bola ich realizácia v pôvodne plánovaných termínoch zrušená. Informovali o tom v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka a výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) Lenka Vargová Jurková.



Finančná podpora zahŕňa aktivity, projekty a podujatia, ktoré majú významný dosah na rozvoj cestovného ruchu v kraji a prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.



"Celková alokácia dotácie pre rok 2021 je vyčíslená na sumu vyše 832.400 eur. Okrem našich tradičných priorít je pre nás v nasledujúcom roku dôležité podporiť cez výzvu aj také podujatia, ktoré sa o príspevok uchádzali a uspeli vo výzve 2020, no z dôvodu pandémie COVID-19 ich realizácia nebola možná. Taktiež sa budeme snažiť podporiť projekty a produkty založené na princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie a vytvárať tak povedomie o environmentálnych a kultúrnych hodnotách," uviedol Trnka.



Krajská organizácia cestovného ruchu KRT ako sprostredkovateľský orgán sa podieľa na príprave výzvy, poskytovaní pomoci žiadateľom pri samotnej realizácii projektov, ako aj na zastrešení marketingových aktivít. "V júli sme prišli o 20 percent návštevníkov oproti minulému roku. Uvedomuje si vážnosť celej situácie a taktiež z nej vyplývajúce ťažkosti pre jednotlivých poskytovateľov alebo atrakcie v kraji. Aj preto veríme, že takáto adresná finančná podpora bude účinná a pomôže spomaliť prepad počtu prenocovaní," skonštatovala Jurková. Krajská organizácia podľa nej bude poskytovať individuálne konzultácie podľa potreby žiadateľov a plánuje aj online informačné semináre.



O podporu z výzvy na rok 2021 sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby so sídlom či trvalým pobytom na území KSK, alebo tie, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území kraja a tiež organizácie, ktorých zakladateľom je KSK. Žiadosti je treba zaslať do 30. novembra. Potrebné informácie sú dostupné na webstránke terraincognita.sk.