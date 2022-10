Na podporu filmovej tvorby vyčlení Košický kraj 150.000 eur

Košice 18. októbra (TASR) – Na podporu vzniku audiovizuálnych diel, ktoré popri svojej umeleckej hodnote zviditeľnia Košický kraj ako zaujímavú filmársku lokalitu, pôjde v budúcom roku 150.000 eur. Grantovú výzvy vyhlásil Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Najlepšie scenáre môžu získať sumu do výšky 50.000 eur, záujemcovia môžu svoje žiadosti predkladať do 30. novembra, informoval v utorok samosprávny kraj.



Hlavnými prioritami výzvy na rok 2023 sú podpora audiovizuálnych diel, ktorých dej sa buď odohráva na území kraja, alebo ktoré sa nakrúcajú na jeho území, a podpora autorov a hlavných výkonných umelcov, ktorí majú preukázateľný vzťah ku Košickému regiónu, ako aj výrobcov so sídlom na jeho území.



Celkový rozpočet z grantovej schémy programu Terra Incognita na podporu audiovizuálnych diel sa prerozdelí medzi obsahovo najkvalitnejšiu tvorbu. Hlavní aktéri môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5000 do 50.000 eur. Podpora je určená pre všetky typy diel, od hraných až po animované vrátane dokumentárnych alebo ich častí. Podporené môžu byť aj hrané, animované a dokumentárne seriály alebo ich časti.



"V našom kraji sa nachádza niekoľko ikonických miest, ktoré vďačia za svoju slávu filmovému priemyslu. Sú to napríklad jaskyňa Domica, v ktorej sa natáčala známa rozprávka Soľ nad zlato, Zádielska tiesňava zaujala amerických filmárov pri natáčaní trháku Za nepriateľskou líniou, v Slovenskom raji vznikli scény z filmu Eragon a Spišský hrad hostil filmový štáb Dračieho srdca. Verím, že nová výzva na podporu audiovizuálnej tvorby bude prvým veľkým krokom k tomu, aby sa z Košického kraja stala destinácia filmového cestovného ruchu," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Nakrúcanie audiovizuálnych diel v Košickom kraji sa musí uskutočniť do 31. októbra 2023.



KSK tento rok zriadil filmovú kanceláriu, ktorá má filmovým a televíznym producentom uľahčiť podmienky na nakrúcanie v regióne.