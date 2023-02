Na podporu projektov komunít a obcí vyčlenil Trnavský kraj 1,3 mil.eur

Trnava 20. februára (TASR) - Obce, mestá, miestne akčné skupiny, neziskové organizácie či poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa môžu začať uchádzať o finančnú podporu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). V rámci štyroch dotačných výziev je vyčlenených 1,3 milióna eur, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič. TTSK zároveň znížil mieru spolufinancovania žiadateľov, odsúhlasili to poslanci na februárovej schôdzi krajského zastupiteľstva.



"Vďaka nášmu zodpovednému hospodáreniu sme aj v období energetickej krízy a dvojcifernej inflácie vytvorili priestor na poskytovanie dotácií, čím chceme opäť prispieť k zlepšeniu kvality komunitného života a zveľadeniu bezprostredného okolia obyvateľov. Z celkového objemu je 450.000 eur určených pre organizácie a 150.000 eur pre obce na podporu aktivít v piatich oblastiach. Ďalšieho pol milióna eur rozdelíme medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia, ktoré sa venujú regionálnemu rozvoju alebo pôsobia v oblasti cestovného ruchu," uviedol Viskupič s tým, že v kontexte náročnej hospodárskej situácie sa TTSK rozhodol znížiť mieru spolufinancovania u organizácií z 10 na 5 percent a v prípade obcí z 25 tiež na 5 percent.



Žiadosti o dotácie sa podávajú elektronicky. O pridelení bude krajské zastupiteľstvo rozhodovať na májovom zasadnutí. Obce a organizácie môžu požiadať o financie do 10. marca, pričom môžu podať po dve žiadosti v minimálnej výške 500 eur. Podporené budú verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a životného prostredia. Miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie zriadené za účelom regionálneho rozvoja môžu žiadať o 3000 eur až 50.000 eur, a to až do 24. marca. Na podporu a rozvoj zdravotníctva je vyčlenených 200.000 eur. Cieľom motivačného programu pre všeobecných lekárov je zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj prispieť k zabezpečeniu plynulej personálnej obmeny lekárov.