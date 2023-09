Košický kraj spustil novú výzvu na podporu turistickej infraštruktúry

Košice 25. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spustil novú grantovú výzvu na podporu turistickej infraštruktúry na rok 2024. V rámci programu Terra Incognita sa žiadatelia môžu uchádzať spolu o 1,35 milióna eur.



Finančná podpora je zameraná najmä na projekty založené na princípoch ekoturizmu a zvyšujú povedomie o environmentálnych a kultúrnych hodnotách. Informovali o tom v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka a výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus (KRT) Lenka Vargová Jurková.



Aktuálna výzva smeruje na štyri oblasti - ekoturimus, veľké rozvojové projekty, Európske dedičstvo s gotickými kostolíkmi na Gemeri a zážitky k ubytovacím zariadeniam. Žiadatelia môžu požiadať o dotáciu elektronicky do 20. novembra.



Na oblasť ekoturizmu je vyčlenených spolu 300.000 eur. Podpora je určená na projekty spojené napríklad s rozvojom cykloturistiky, na skĺbenie športu, rekreácie a poznávania, budovanie technického zázemia pre kempy, výstavbu a značenie nordic walking tratí či landartové diela, ale aj na rozvoj filmového turizmu v Košickom kraji.



Na veľké investičné projekty je určených 800.000 eur, ide o vytvorenie silnej turistickej atraktivity pre širokú verejnosť, ktorá podporí motiváciu navštíviť košický región. Ďalšia finančná podpora v sume 50.000 eur je nasmerovaná na zvýšenie prístupnosti gemerských gotických kostolíkov s titulom Európskeho dedičstva a na skvalitnenie návštevníckej infraštruktúry v ich okolí.



Novinkou je podpora nových zážitkov k existujúcim ubytovacím zariadeniam, a to aj formou dobrodružného ubytovania. Na túto oblasť prerozdelia 200.000 eur. "Naším cieľom je, aby zážitkom nebola iba cieľová destinácia, ale aj samotné ubytovanie, ktoré by v tejto dobe malo poskytnúť návštevníkovi viac ako len možnosť prenocovania," uviedol Trnka. Môže ísť napríklad o minigolf či adventure golf, tematické viacúrovňové ihriská a športoviská, netradičný wellness, zázemie na zachovanie remesiel, požičovne vodných plavidiel, ako aj jedinečné zážitkové ubytovanie.



"Aj napriek tomu, že je zadanie výzvy relatívne široké, upozorňujeme, že nové projekty musia prinášať so sebou nové zážitky a nemali by byť kópiami iných projektov," skonštatovala Vargová Jurková s tým, že potenciálnym žiadateľom odkazujú, aby sa inšpirovali zahraničím.