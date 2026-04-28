< sekcia Regióny
Na podporu samospráv dá Trnavský kraj z krízového fondu 500.000 eur
Autor TASR
Trnava 28. apríla (TASR) - Na podporu projektov miest a obcí v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) pôjde tento rok suma 500.000 eur z Centrálneho krízového fondu (CKF) TTSK. O finančnú pomoc môžu členské samosprávy požiadať do 11. mája, pričom na jeden projekt môžu získať sumu od 1000 do 5000 eur. Do systému CKF je aktuálne zapojených 99 miest. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Prostriedky z fondu sú určené nielen na odstraňovanie následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí, ale aj na preventívne opatrenia. Samosprávy môžu predkladať projekty zamerané napríklad na budovanie vodozádržných prvkov, ako sú hrádzky či vsakovacie pásy, údržbu vodných tokov a ich brehov, revitalizáciu zelene či ošetrovanie drevín. Cieľom fondu je posilniť pripravenosť regiónu na klimatické výzvy a znížiť riziká spojené s extrémnymi prejavmi počasia.
Ako uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý je zároveň predsedom Rady CKF, v uplynulých rokoch kraj zasiahli záplavy aj zemetrasenie. „Domnievam sa, že aj preto v tomto roku evidujeme rekordný počet samospráv, ktoré sú členmi centrálneho krízového fondu. Solidarita a spolupráca majú v našom kraji pevné miesto. Vďaka tomu sa nám podarilo nájsť dodatočné finančné zdroje a zvýšiť objem podpory o 250.000 eur na celkového pol milióna eur,“ ozrejmil.
