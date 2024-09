Na podporu turizmu v Košickom kraji pôjde vyše 2,3 milióna eur

Košice 5. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spustil nové grantové výzvy pre posilnenie cestovného ruchu v budúcom roku. V rámci programu Terra Incognita sa žiadatelia môžu uchádzať o finančnú podporu na rozvoj turistickej infraštruktúry a výnimočných návštevníckych podujatí v celkovej sume viac ako 2,3 milióna eur.



Ako informovala organizácia Košice Región Turizmus, grantová výzva na skvalitnenie infraštruktúry cestovného ruchu podporí projekty zamerané na ekoturizmus, cykloturistiku, adrenalínové atrakcie či zveľadenie kultúrnych pamiatok. Súčasťou výzvy je aj podpora inovatívnych prvkov pre existujúce ubytovacie zariadenia, ktoré poskytnú návštevníkom nové jedinečné zážitky, ako napríklad zážitkové ubytovanie alebo netradičné wellness služby. Výzva zahŕňa aj pamiatky Európskeho dedičstva a hrady. Prerozdelená bude celková suma 1.870.000 eur. Výzva je otvorená do 22. novembra 2024.



"Kraj už tradične podporí mimoriadne projekty, ktoré nebudú spotrebným tovarom, ale trvalou hodnotou pre východniarov aj návštevníkov nášho výnimočného kraja, výzvou na rozvoj miestnej turistickej infraštruktúry, ako aj na podporu väčších projektov. Novinkou je, že sme pozornosť v rámci podpory kultúrnych pamiatok upriamili na podporu hradov. Tie doplnia opatrenie na podporu objektov Európskeho dedičstva," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Finančná podpora sa týka hradov, ktoré sú v správe samosprávy, neziskových alebo cirkevných organizácií, urbariátov alebo súkromných vlastníkov.



Veľké rozvojové projekty, ktoré majú preukázateľný potenciál výrazne zvýšiť návštevnosť regiónu, môžu získať podporu až do výšky 300.000 eur. Môže ísť o lezecké parky, netradičné detské ihriská, adrenalínové parky, visuté lávky a mosty, biokúpaliská, zábavné parky alebo tematické interaktívne múzeá.



"Priemerná prenocovanosť, ktorá v Košickom kraji dlhodobo stagnuje na hodnote dve noci na návštevníka, je asi našou najväčšou Achillovou pätou. Preto sa aj v rámci výzvy Terra Incognita usilujeme podporovať vytváranie takej ponuky, ktorá by výhľadovo motivovala návštevníka zotrvať u nás dlhšie ako tri dni a seriózne uvažovať o dlhšej dovolenke," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Jedným z overených spôsobov, ako to dosiahnuť, sú podľa nej netradičné formy ubytovania.



Výzva na podporu podujatí v Košickom kraji disponuje sumou 450.000 eur. Podujatia by mali ponúkať autentické zážitky v súlade s princípmi ekoturizmu a udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Uzávierka na podávanie žiadostí je 31. októbra 2024, žiadateľom môže byť poskytnutá finančná čiastka do výšky 50.000 eur.



Bližšie informácie nájdu záujemci na webstránke programu Terra Incognita.