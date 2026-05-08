Na podporu úpravy bežkárskych tratí sa podarilo vyzbierať 4540 eur
V okolí Banskej Bystrice sa pracovníci ZAaRES počas zimy starajú o údržbu bežkárskych trás s dĺžkou približne 75 kilometrov.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. mája (TASR) - Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) Banská Bystrica ukončila dobrovoľnú finančnú zbierku na podporu úpravy bežkárskych tratí. Od vlaňajšieho decembra do konca apríla tohto roka sa jej podarilo vyzbierať 4540 eur. ZAaRES o tom informovali v piatok na sociálnej sieti.
„Počet dobrovoľných príspevkov bol 220. Najvyšší dosiahol 250 eur a dvakrát po sto eur. Najčastejšie, 66-krát, bežkári prispeli sumou po desať eur,“ zhodnotili ZAaRES s tým, že sumu z minulého roka 4706 eur sa prekonať nepodarilo. Peniaze vtedy použili na dôkladný servis ratraku nad rámec bežnej medzisezónnej údržby.
„Ďakujeme za každý jeden príspevok. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa rozhodneme, na aký účel tieto financie využijeme, aby sme sa dokázali čo najlepšie pripraviť na nadchádzajúcu zimnú sezónu,“ dodali ZAaRES.
V okolí Banskej Bystrice sa pracovníci ZAaRES počas zimy starajú o údržbu bežkárskych trás s dĺžkou približne 75 kilometrov. V Kremnických vrchoch ide o trate v okolí obcí Králiky a Kordíky a ich napojenie na hlavný hrebeň. V Starohorských vrchoch v spolupráci s lyžiarskym strediskom na Donovaloch upravujú trasy medzi Šachtičkami a Donovalmi, na starosti majú aj úsek vo Veľkej Fatre zo sedla Malý Šturec. V prípade vhodného počasia organizácia pripravuje aj okruh na banskobystrickom plážovom kúpalisku.
