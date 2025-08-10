Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. august 2025Meniny má Vavrinec
< sekcia Regióny

VIDEO: Návštevníkom na Ľanovej nedeli predstavili spracovanie ľanu

.
Na snímke žena ukazuje techniku prania prádla počas podujatia Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny v Martine v nedeľu 10. augusta 2025. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Návštevníci sa počas programu dozvedeli o rôznych postupoch, akými sa z ľanu stávalo plátno.

Autor TASR
Martin 10. augusta (TASR) - Na podujatí Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine oboznámili v nedeľu návštevníkov so spracovaním ľanu, starostlivosťou o odev a výrobou textilu v minulosti. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.

Návštevníci sa počas programu dozvedeli o rôznych postupoch, akými sa z ľanu stávalo plátno. „Ako sa ľan trepal a česal, priadli nite a ako sa tkalo na krosnách. Pri ukážkach sa naučili, ako vyzerá vretienko alebo tkáčsky člnok, čo je šteť, brdo či trlica a na čo sa v minulosti používali,“ uviedla Kiripolská.

Na snímke účastníci v tradičnom oblečení počas podujatia Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny v Martine v nedeľu 10. augusta 2025.
Foto: TASR - Daniel Stehlík


Lektorka modrotlačových dielní Lucia Dovalová v rámci projektu Uč sa v múzeu! zasvätila návštevníkov do tajov modrotlače. Ženy z folklórnej skupiny Bystrička predstavili postupy spojené s čistením, praním a žehlením rôznych odevných súčiastok, hladenie textilu žehličkami s rôznym typom zohrievania, ako aj mangľovanie uterákov na stolovom ručnom mangli.

Susedské vzťahy pri spoločnej práci v hospodárstve priblížili členovia folklórnej skupiny Podhradie. „Porozprávali príbeh aj o tom, ako do Podhradia prišiel prvý šijací stroj a ukázali, ako sa kedysi obšívali koberce, háčkovali koberčeky z nastrihaných handier, vyšívalo či šilo na šliapacom stroji. Okrem toho počas celého dňa v areáli múzea vyhrávala ľudová hudba Podhradská muzika,“ doplnila Kiripolská.

.

Neprehliadnite

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

HRABKO: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych