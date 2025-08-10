< sekcia Regióny
VIDEO: Návštevníkom na Ľanovej nedeli predstavili spracovanie ľanu
Návštevníci sa počas programu dozvedeli o rôznych postupoch, akými sa z ľanu stávalo plátno.
Autor TASR
Martin 10. augusta (TASR) - Na podujatí Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine oboznámili v nedeľu návštevníkov so spracovaním ľanu, starostlivosťou o odev a výrobou textilu v minulosti. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.
Návštevníci sa počas programu dozvedeli o rôznych postupoch, akými sa z ľanu stávalo plátno. „Ako sa ľan trepal a česal, priadli nite a ako sa tkalo na krosnách. Pri ukážkach sa naučili, ako vyzerá vretienko alebo tkáčsky člnok, čo je šteť, brdo či trlica a na čo sa v minulosti používali,“ uviedla Kiripolská.
Lektorka modrotlačových dielní Lucia Dovalová v rámci projektu Uč sa v múzeu! zasvätila návštevníkov do tajov modrotlače. Ženy z folklórnej skupiny Bystrička predstavili postupy spojené s čistením, praním a žehlením rôznych odevných súčiastok, hladenie textilu žehličkami s rôznym typom zohrievania, ako aj mangľovanie uterákov na stolovom ručnom mangli.
Susedské vzťahy pri spoločnej práci v hospodárstve priblížili členovia folklórnej skupiny Podhradie. „Porozprávali príbeh aj o tom, ako do Podhradia prišiel prvý šijací stroj a ukázali, ako sa kedysi obšívali koberce, háčkovali koberčeky z nastrihaných handier, vyšívalo či šilo na šliapacom stroji. Okrem toho počas celého dňa v areáli múzea vyhrávala ľudová hudba Podhradská muzika,“ doplnila Kiripolská.
Návštevníci sa počas programu dozvedeli o rôznych postupoch, akými sa z ľanu stávalo plátno. „Ako sa ľan trepal a česal, priadli nite a ako sa tkalo na krosnách. Pri ukážkach sa naučili, ako vyzerá vretienko alebo tkáčsky člnok, čo je šteť, brdo či trlica a na čo sa v minulosti používali,“ uviedla Kiripolská.
Lektorka modrotlačových dielní Lucia Dovalová v rámci projektu Uč sa v múzeu! zasvätila návštevníkov do tajov modrotlače. Ženy z folklórnej skupiny Bystrička predstavili postupy spojené s čistením, praním a žehlením rôznych odevných súčiastok, hladenie textilu žehličkami s rôznym typom zohrievania, ako aj mangľovanie uterákov na stolovom ručnom mangli.
Susedské vzťahy pri spoločnej práci v hospodárstve priblížili členovia folklórnej skupiny Podhradie. „Porozprávali príbeh aj o tom, ako do Podhradia prišiel prvý šijací stroj a ukázali, ako sa kedysi obšívali koberce, háčkovali koberčeky z nastrihaných handier, vyšívalo či šilo na šliapacom stroji. Okrem toho počas celého dňa v areáli múzea vyhrávala ľudová hudba Podhradská muzika,“ doplnila Kiripolská.