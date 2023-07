Na podujatí Rajecká Anča odvezú cestujúcich historické vozne

Žilina 27. júla (TASR) – Jazdu historickými železničnými vozňami medzi Žilinou a Rajcom môžu absolvovať účastníci podujatia Rajecká Anča. Podľa hovorkyne Považského múzea (PM) v Žiline Magdalény Lackovej sa uskutoční v sobotu 12. augusta a v nedeľu 13. augusta.



Atmosféru vo vlaku doplnia zamestnanci múzea v dobových kostýmoch. "Na zastávke v Rajeckých Tepliciach čaká na cestujúcich prehliadka Múzea dopravy s rôznymi interaktívnymi prvkami. Najmenších účastníkov potešia tvorivé dielne na peróne a všetci záujemcovia sa môžu previezť na historickom koči v aleji pri autobusovej stanici," uviedla.



Historik dopravy Peter Šimko podotkol, že špeciálnym tohtoročným bonusom je zvýhodnený balík. "Obsahuje okrem samotnej jazdy aj vstup do Múzea dopravy, jazdu na historickom koči a je možné ho kúpiť len v predpredaji na www.pmza.sk. Cestujúci tak dostane komplexnú službu, vrátane miesta vo vozni a tiež program v Rajeckých Tepliciach. Samozrejme, nechali sme aj možnosť kúpy jednosmerného lístka hotovosťou priamo vo vlaku a individuálne trávenie voľného času so zľavou na vstup do múzea," priblížil.



Podujatie Rajecká Anča organizuje Považské múzeum a Spoločnosť Považskej dráhy Žilina.