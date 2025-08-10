< sekcia Regióny
Na podujatí Včelárska nedeľa budú v skanzene oceňovať najlepší med
Pribylina 10. augusta (TASR) - Na podujatí Včelárska nedeľa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v nedeľu ocenia najlepší med a medovinu a Zlatá pribylinská včela poputuje včelárom oceneným za prínos vo včelárstve. Na podujatí sa má zúčastniť autor románu Tisícročná včela, spisovateľ Peter Jaroš. TASR o tom informovala vedúca oddelenia programov a marketingu Liptovského múzea Silvia Vančová.
Celosvetovo známe dielo Tisícročná včela sa stalo predlohou pre filmovú ságu s rovnomenným názvom, ktorú režíroval Juraj Jakubisko. „Práve prostredníctvom včelstva chcel autor vo svojej knihe zdôrazniť životaschopnosť a pracovitosť slovenského národa. Veríme, že sa s pánom Jarošom stretneme osobne na tohtoročnom podujatí venovanom včelárstvu. V prípade, že mu to zdravotný stav nedovolí, máme pripravený telemost, prostredníctvom ktorého sa s ním na diaľku spojíme,“ uviedla Vančová.
Okrem oceňovania najlepších medov a medovín ocenia aj deti, ktoré do Liptovského múzea odoslali svoje výtvarné diela na tému včely. „Prišlo nám takmer 120 krásnych, originálnych diel, z ktorých nám pán profesor Jaroslav Uhel, výtvarný umelec a maliar, vybral tie najlepšie. Verejnosť však uvidí na podujatí formou výstavy všetky práce, nielen tie ocenené,“ doplnila Vančová.
V skanzene budú počas celého podujatia prebiehať odborné tematické prednášky na tému sršeň ázijský, ktorého prvé hniezda už boli lokalizované aj na Slovensku, taktiež aktuálne témy o včelárstve a včelárskych produktoch.
Výstava kurátora Liptovského múzea Romana Brezinu priblíži to, aké miesto zastáva včelárstvo medzi tradičnými remeslami Liptova. „Návštevníci sa dozvedia, ktorý rímsky básnik zanechal na Liptove svoju včelársku stopu, kto bol prvým a kto posledným medovnikárskym majstrom Liptova, zaujímavosti k vývoju včelárskeho úľa a tiež, aký bol kultúrny význam včelárstva v minulosti,“ uviedol Brezina.
V rámci programu v skanzene vystúpi detský folklórny súbor Čučoriedky z Rabče. Pripravené sú aj tematické aktivity pre deti, ochutnávky medov a medoviny, a tiež predaj včelích produktov a včelárskych pomôcok. Návštevníci sa budú môcť od 9.45 h previesť vláčikom po originálnej trati zachránenej Považskej lesnej železnice.
