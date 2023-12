Na podujatiach v Bratislave bude OLO zbierať už aj cigaretové ohorky

Bratislava 21. decembra (TASR) - Mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude na podujatiach v Bratislave zbierať aj cigaretové ohorky. Od budúceho roka počas podujatí pristaví aj pre ne špeciálnu nádobu. Odpad z bežných a elektronických cigariet sa následne spracuje na prímes do asfaltových ciest. TASR o tom informovala Zuzana Balková z OLO. Pilotný zber spustili na vianočných trhoch.



"Ak návštevníci festivalu, behu, trhu či iného mestského podujatia vhodia cigaretový ohorok do špeciálnej nádoby, prispejú nielen k čistejšiemu životnému prostrediu, ale i materiálovému zhodnoteniu tohto druhu odpadu," podotkla Martina Čechová, manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO.



Viac ako polovica ohorkov z cigariet končí na zemi. V cigaretových filtroch sa pritom nachádzajú toxické a karcinogénne látky, ktoré vplyvom dažďov kontaminujú pôdu, vodu aj ekosystém rastlín a živočíchov. Filtre z cigaretových ohorkov je možné zrecyklovať na vlákna, ktoré poslúžia ako prímes do asfaltových ciest. Prvá cesta z recyklovaných cigaretových ohorkov vznikla v Žiari nad Hronom ako prvá svojho druhu na svete.



Do nádob na zber cigaretových ohorkov patria ako ohorky z bežných cigariet, tak aj tie zo zariadení na nahrievaný tabak. Tekuté náplne do e-cigariet patria do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. Jednorazové aj nabíjateľné obaly z e-cigariet je potrebné odovzdať ako elektroodpad na zberný dvor.



Za iniciatívou stojí OLO, hlavné mesto a spoločnosti SPAK-EKO a EcoButt. Nádoby na cigaretové ohorky pribudnú na podujatiach k nádobám na plastové obaly/kovové obaly/nápojové kartóny, sklo, papier, kuchynský bioodpad a zmesový komunálny odpad.