Na Pohanskom sa návštevníci dozvedia viac o Slnku
Autor TASR
Mýto pod Ďumbierom 12. augusta (TASR) - V sedle Pohanské sa v utorok popoludní uskutoční zážitkové podujatie Dotkni sa Slnka na Pohanskom. Odštartuje ho odborná prednáška, počas ktorej skúsení astronómovia prevedú návštevníkov fascinujúcim svetom najbližšej hviezdy Slnka. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.
Záujemcovia sa dozvedia viac o jeho štruktúre, vývoji, význame pre život na Zemi a o javoch, ktoré by voľným okom len ťažko zaznamenali. Po prednáške bude nasledovať praktická časť, pozorovanie Slnka profesionálnymi ďalekohľadmi, ktoré sú upravené tak, aby účastníci podujatia mohli bezpečne sledovať slnečné škvrny a ďalšie dynamické úkazy na slnečnom povrchu. Zážitok umocní interaktívny 3D model Slnka, vďaka ktorému sa budú môcť všetci pozrieť na túto hviezdu zblízka a pochopiť jej vnútorné vrstvy, činnosť i energetické procesy, ktoré sú bežne neviditeľné.
„Okrem vedeckých zážitkov ich čaká aj piknik v tráve. Vychutnajú si relax s výhľadom na nádhernú nízkotatranskú panorámu a jasnú modrú oblohu. Podujatie tak ponúka nielen vedomostné obohatenie z oblasti astronómie, ale tiež príjemný oddych v prírode,“ konštatovala výkonná riaditeľka OOCR Petra Ridzoňová Hlásniková.
Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie a začína sa o 14.00 h.
