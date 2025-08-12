Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Regióny

Na Pohanskom sa návštevníci dozvedia viac o Slnku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Záujemcovia sa dozvedia viac o jeho štruktúre, vývoji, význame pre život na Zemi a o javoch, ktoré by voľným okom len ťažko zaznamenali.

Autor TASR
Mýto pod Ďumbierom 12. augusta (TASR) - V sedle Pohanské sa v utorok popoludní uskutoční zážitkové podujatie Dotkni sa Slnka na Pohanskom. Odštartuje ho odborná prednáška, počas ktorej skúsení astronómovia prevedú návštevníkov fascinujúcim svetom najbližšej hviezdy Slnka. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.

Záujemcovia sa dozvedia viac o jeho štruktúre, vývoji, význame pre život na Zemi a o javoch, ktoré by voľným okom len ťažko zaznamenali. Po prednáške bude nasledovať praktická časť, pozorovanie Slnka profesionálnymi ďalekohľadmi, ktoré sú upravené tak, aby účastníci podujatia mohli bezpečne sledovať slnečné škvrny a ďalšie dynamické úkazy na slnečnom povrchu. Zážitok umocní interaktívny 3D model Slnka, vďaka ktorému sa budú môcť všetci pozrieť na túto hviezdu zblízka a pochopiť jej vnútorné vrstvy, činnosť i energetické procesy, ktoré sú bežne neviditeľné.

„Okrem vedeckých zážitkov ich čaká aj piknik v tráve. Vychutnajú si relax s výhľadom na nádhernú nízkotatranskú panorámu a jasnú modrú oblohu. Podujatie tak ponúka nielen vedomostné obohatenie z oblasti astronómie, ale tiež príjemný oddych v prírode,“ konštatovala výkonná riaditeľka OOCR Petra Ridzoňová Hlásniková.

Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie a začína sa o 14.00 h.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať