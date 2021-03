Na pohotovosti v Gelnici ordinovala opitá lekárka, rieši ju polícia

Gelnica 17. marca (TASR) – V podnapitom stave ordinovala lekárka na ambulantnej pohotovostnej službe (APS) v Gelnici. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.



Lekárku v pondelok (15. 3.) popoludní policajti na základe anonymného oznámenia vyzvali, aby sa podrobila dychovej skúške. V dychu jej namerali v prepočte 1,02 promile alkoholu. "Osoba bola zo zadržania so súhlasom službukonajúceho dozorujúceho prokurátora opatrením príslušníka PZ prepustená," uviedla Ivanová.



O prípade vie aj Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý má okrem iného na starosti i vykonávanie dozoru u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Ako pre TASR povedala hovorkyňa KSK Anna Terezková, podľa zistených informácií počas krátkej prítomnosti uvedenej lekárky nebol prítomný ani ošetrený žiaden pacient. "APS v Gelnici zabezpečuje poskytovateľ, ktorý za ňu zodpovedá a do služieb APS organizuje lekárov podľa rozvrhu," vysvetlila s tým, že po danej udalosti zo strany organizátora bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na APS operatívne zabezpečené.



Keďže k tomuto prípadu nedošlo v ambulancii lekárky, ale v rámci APS, prípadné sankcie bude podľa KSK vyvodzovať poskytovateľ, ktorý túto službu v Gelnici zastrešuje.