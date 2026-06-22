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Na pojednávaní v kauze Kuciak je naplánovaný výsluch P. Tótha
V januári 2020 Tóth okrem iného na súde uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian K. a Alena Zs. spoločne zosnovali vraždu Kuciaka.
Autor TASR
Pezinok 22. júna (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku má v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Svedeckú výpoveď by mal absolvovať niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.
V januári 2020 Tóth okrem iného na súde uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian K. a Alena Zs. spoločne zosnovali vraždu Kuciaka. Sledovanie novinárov a neskoršia relácia Na pranieri boli podľa neho iba krycou legendou určenou na zavraždenie Kuciaka. Na hlavnom pojednávaní v septembri 2022 vypovedať odmietol.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
V januári 2020 Tóth okrem iného na súde uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian K. a Alena Zs. spoločne zosnovali vraždu Kuciaka. Sledovanie novinárov a neskoršia relácia Na pranieri boli podľa neho iba krycou legendou určenou na zavraždenie Kuciaka. Na hlavnom pojednávaní v septembri 2022 vypovedať odmietol.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.