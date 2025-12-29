< sekcia Regióny
Na Poľane nad Detvou sa na Silvestra opäť stretnú turisti
Počas posledného dňa v roku 2025 môžu prísť do prírody turisti individuálne i vo väčších skupinách.
Autor TASR
Detva 29. decembra (TASR) - Tradičný Silvestrovský výstup na Poľanu nad Detvou bude aj tento rok. Mesto Detva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.
Počas posledného dňa v roku 2025 môžu prísť do prírody turisti individuálne i vo väčších skupinách. V stredu (31. 12.) od rána môžu záujemcovia vystúpiť k horskému hotelu po všetkých trasách, ktoré k nemu vedú. Východiskovými mestami sú Detva a Hriňová. Okrem trasy popri Melichovej skale (modrá značka) môžu prísť turisti do cieľa napríklad aj z Kalamárky (červená značka) i od vodopádu Bystrô (zelená značka). Jeho skalná stena presahuje výšku 23 metrov. „Vedie k nemu náučný turistický chodník dolinou Bystrého potoka. Je dlhý približne 2,5 kilometra a k vodopádu sa turisti dostanú za necelú hodinu,“ uviedol riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
Výstup organizuje Klub slovenských turistov v Detve každý rok, tentoraz to bude 43. ročník. Predseda klubu Juraj Kalamár vlani povedal, že v roku 2024 sa v cieli zišlo a postupne vystriedalo približne 450 ľudí. Na Silvestrovskom výstupe na Poľanu sa pravidelne zúčastňuje už viac ako 20 rokov aj primátor Detvy Branislav Baran. „Pravidelne, bez prestávky. Počas každého počasia, i počas pandémie nového koronavírusu, keď nebol výstup oficiálne organizovaný,“ konštatoval s tým, že je to pre neho príležitosť vidieť ľudí, s ktorými sa počas roka nestretne.
Lesy Slovenskej republiky v tomto roku obnovili asfaltovú cestu na Poľanu. Jej celková dĺžka je 9495 metrov a bola to kompletná rekonštrukcia vozovky aj zvodidiel. Slúži napríklad pre vodičov, ktorí sa chcú autom dopraviť k horskému hotelu Poľana. Ten síce v súčasnosti nefunguje, pri ňom sa však na Silvestra stretnú turisti. Čakajú na nich hudba a voľná zábava.
