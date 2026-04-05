< sekcia Regióny
Na Poľane otvoria sezónu novým zážitkovým sprevádzaním
Autor TASR
Hriňová 5. apríla (TASR) - Turistickú sezónu na Poľane otvoria počas apríla novým zážitkovým sprevádzaním. Účastníci budú môcť počas prechádzky s odborníkmi pozorovať divokú prírodu, spoznávať miestny život i tradičnú kultúru. TASR o tom informovala Michaela Malatincová z oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie, ktorá sprevádzania pripravuje v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti Poľana.
Zážitkové sprevádzanie je určené pre širokú verejnosť a jeho cieľom je ponúknuť účastníkom pohyb v prírode a intenzívnejší kontakt s krajinou na území Biosférickej rezervácie Poľana. Trasa povedie od Horského hotela na Prednej Poľane smerom na Zadnú Poľanu k vyhliadkam po vyznačenej turistickej trase. Podujatia budú určené aj pre rodiny s deťmi, pripravené budú individuálne výzvy podporujúce hravosť, všímavosť a objavovanie prírody.
„Naším cieľom je prinášať návštevníkom Poľany autentické a zmysluplné zážitky, ktoré ich prirodzene vtiahnu do krajiny, jej príbehov a atmosféry divokej prírody. Chceme, aby si z Poľany odniesli nielen pekný turistický zážitok, ale aj hlbšie porozumenie tomuto výnimočnému územiu a pozitívny vzťah k regiónu, jeho ľuďom a miestnym produktom,“ priblížila Malatincová.
Zážitkové sprevádzanie Poľanou má za cieľ zodpovedne a citlivo rozvíjať cestovný ruch v chránenom území, súčasťou konceptu je aj snaha podporiť miestnu ekonomiku, obyvateľov a regionálnych výrobcov. Priamo pred horským hotelom na Prednej Poľane si tak budú môcť účastníci zakúpiť rôzne regionálne výrobky.
Prvé zážitkové sprevádzania Poľanou sa uskutočnia počas víkendu v polovici apríla (18. a 19. 4.). Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.
