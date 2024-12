Na Poľane sa na Silvestra opäť zišli turisti, vítali ich slnko a hudba

Detva 31. decembra (TASR) - Tradičný Silvestrovský výstup na Poľanu nad Detvou bol aj tento rok. Počas posledného dňa v roku prišli do prírody turisti individuálne i vo väčších skupinách. Ako TASR informoval predseda Klubu slovenských turistov (KST) v Detve Juraj Kalamár, od rána prichádzali ľudia na Poľanu po všetkých trasách, ktoré vedú do cieľa.



Výstup organizuje KST každý rok, tentoraz to bol 42. ročník. Spomenul, že v cieli sa zišlo a postupne vystriedalo približne 450 ľudí. "Atmosféra je vynikajúca, hrá hudba, spieva sa, tancuje a je nám dobre. Vyšlo aj počasie, krásne svieti slnko, bola inverzia," povedal s tým, že tento rok oslávil klub 60. výročie turistiky v Detve.



Na horách bol v utorok aj primátor Detvy Branislav Baran. "Na Silvestrovskom výstupe na Poľanu sa zúčastňujem už viac ako 20 rokov, pravidelne, bez prestávky. Počas každého počasia, i počas pandémie nového koronavírusu, keď nebol výstup oficiálne organizovaný," uviedol s tým, že je to pre neho príležitosť vidieť ľudí, s ktorými sa počas roka nestretne. "Tentoraz bolo po troch rokoch hmly, sneženia i dažďa konečne slnečné počasie a užívali si to všetci, dospelí, deti aj psy," zhrnul. Posledný večer v roku 2024 bude primátor pred domom kultúry v Detve. Mesto tam organizuje tanečnú zábavu a podávať budú sviatočný punč. Bude to však bez novoročného mestského ohňostroja.



Východiskovými mestami na Poľanu sú Detva a Hriňová. Okrem trasy popri Melichovej skale prichádzali turisti do cieľa aj z Kaľamárky i od vodopádu Bystrô. Jeho skalná stena presahuje výšku 23 metrov. "Vedie k nemu náučný turistický chodník dolinou Bystrého potoka. Je dlhý približne 2,5 kilometra a k vodopádu sa turisti dostanú za necelú hodinu," konštatoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.