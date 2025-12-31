< sekcia Regióny
Na Poľane sa na Silvestra opäť zišli turisti, vítali ich slnko a hudba
Východiskovými mestami na Poľanu sú Detva a Hriňová.
Detva 31. decembra (TASR) - Tradičný Silvestrovský výstup na Poľanu nad Detvou bol aj tento rok. Počas posledného dňa v roku prišli do prírody turisti individuálne i vo väčších skupinách. Ako TASR informoval podpredseda Klubu slovenských turistov (KST) v Detve Jozef Gažo, od rána prichádzali ľudia na Poľanu po viacerých trasách, ktoré vedú do cieľa.
Výstup organizuje KST každý rok. Spomenul, že v cieli sa zišlo a postupne vystriedalo približne 250 ľudí. „Tak ako každý rok, stretávame sa tu tradične, tentokrát na 43. ročníku turistického výstupu. Je krásne počasie, trochu nám aj zasnežilo, čo sme všetci privítali,“ uviedol. Vlani oslávil klub 60. výročie turistiky v Detve.
Na horách bol v stredu aj primátor Detvy Branislav Baran. Na Silvestrovskom výstupe na Poľanu sa zúčastňuje už viac ako 20 rokov, pravidelne bez prestávky. Povedal, že je to pre neho príležitosť vidieť ľudí, s ktorými sa počas roka nestretne. „Ako vždy atmosféra je úžasná. Stretli sme sa tí ľudia, ktorí aj vlani. Prišli aj niektorí noví účastníci, čo je výborné,“ zhrnul s tým, že sa vydarilo aj počasie. Doplnil, že slnečné počasie turistike na Silvestra prialo. „Ďalší rok i stretnutia sú za nami a verím, že o rok sa stretneme znova pri ďalšom výstupe,“ konštatoval. Posledný večer v roku 2025 bude primátor pred domom kultúry v Detve. Mesto tam organizuje tanečnú zábavu a podávať budú sviatočný punč. Bude to však bez novoročného mestského ohňostroja.
Východiskovými mestami na Poľanu sú Detva a Hriňová. Okrem trasy popri Melichovej skale prichádzali turisti do cieľa aj z Kaľamárky i od vodopádu Bystrô. Jeho skalná stena presahuje výšku 23 metrov. Vedie k nemu náučný turistický chodník dolinou Bystrého potoka. “Je dlhý približne 2,5 kilometra a k vodopádu sa turisti dostanú za necelú hodinu,“ priblížil riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
