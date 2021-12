Na Poľane sa na Silvestra zišli turisti,organizovaný výstup však nebol

Na archívnej snímke z 22. decembra 2020 vodopád Bystrô na Podpoľaní (na snímke). Foto: EASYFOTO TASR - Silvia Tannhauserová

Detva 31. decembra (TASR) – Tradičný organizovaný Silvestrovský výstup na Poľanu nad Detvou sa pre pandémiu nového koronavírusu tento rok nekonal, do prírody však počas celého dňa prichádzali ľudia.Ako pre TASR povedal predseda Klubu slovenských turistov v Detve Juraj Kaľamár, pri horskom hoteli Poľana sa v piatok zišli turisti zo širokého okolia. Od rána prichádzali ľudia na Poľanu po všetkých trasách, ktoré vedú do cieľa.spomenul predseda.zhrnul s tým, že aj tento rok bola situácia pre pandémiu rovnaká.poznamenal.Na silvestrovskom výstupe sa v piatok zúčastnil aj turista Jozef z Detvy.poznamenal.ukončil.Východiskovými mestami na Poľanu sú Detva a Hriňová. Okrem trasy popri Melichovej skale prichádzali turisti do cieľa aj od Vodopádu Bystrô. Jeho skalná stena presahuje výšku 23 metrov.uviedol pre TASR riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.