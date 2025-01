Na Poľane sú medvede aktívne aj počas zimy, útočiaca medvedica ušla

Banská Bystrica 8. januára (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) eviduje v oblasti Poľany aktivitu jedincov medveďa hnedého v súčasnom zimnom období aj napriek tomu, že medvede by už mali hibernovať. Podobný jav pozoruje už niekoľko rokov. Medvedicu, ktorá v oblasti v utorok (7. 1.) zaútočila na muža vykonávajúceho právo poľovníctva, sa nepodarilo identifikovať a z miesta incidentu ušla. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie ŠOP.



Štátni ochranári na Poľane evidujú aktívne jedince medveďa hnedého aj v zimných mesiacoch, keď by už mali medvede hibernovať. "V posledných rokoch sledujeme tento jav a nie je typický pre zimných spáčov. Prosíme preto verejnosť o obozretnosť, a to najmä pri pohybe po turistických trasách," uviedla ŠOP.



K útoku medvedice na človeka v oblasti Poľany došlo v utorok v dopoludňajších hodinách v lokalite Suché Trnavy v oblasti medzi obcami Dúbravy a Hrochoť. Správca lesnej správy Vígľaš Odštepného závodu Poľana v lesnom poraste nad skalnými bralami vykonával spolu s kolegom terénnu obhliadku. "Správca vystrelil na medvedicu, ktorú však nezasiahol, aj napriek tejto streľbe ho napadla. Napadnutý muž utrpel hryzné poranenia a škrabance na stehne a ramene," priblížila ŠOP.



Napadnutého muža po incidente ambulantne ošetrili v nemocnici vo Zvolene. Na mieste útoku vykonali obhliadku lokality členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR spoločne s policajtmi, lesníkmi i zamestnancami Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana. "Pri obhliadke miesta bol použitý aj pes, ktorý však nezachytil stopu medvedice a na mieste incidentu sa nenachádzali ani žiadne stopy, ktoré by potvrdili, že medvedica mohla byť poranená po výstrele," dodala ŠOP.



Zásahový tím bude na Poľane aj v týchto mesiacoch vykonávať systematické a pravidelné obhliadky územia. V roku 2024 nebol v centrálnej časti CHKO Poľana eliminovaný žiadny problémový jedinec medveďa hnedého, v kompetenčnom území správy CHKO v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Zvolen a Detva však bolo odstránených 24 jedincov. "V súčasnosti Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR realizuje v predmetnom území intenzívny monitoring spojený s preventívnymi opatreniami," skonštatovali ochranári.