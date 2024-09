Na pomoc jednorodičom otvorili v Bratislave Odevnú banku

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na pomoc jednorodičom otvorila v Bratislave Nadácia pre deti Slovenska Odevnú banku. Za desať dní fungovania rozoslali jej pracovníci viac ako 170 balíkov oblečenia po celom Slovensku. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informovali zástupcovia nadácie.



Odevná banka zbiera oblečenie od darcov, triedi ho a s pomocou kuriérskej služby odosiela neúplným rodinám priamo domov po celom Slovensku. Podľa riaditeľa Nadácie pre deti Slovenska Ondreja Galla má takmer polovica týchto rodín problém pokryť svoje základné potreby.



Doručovanie oblečenia pomôže podľa Galla rodinám, ktoré žijú mimo miest a v menších obciach a nemajú finančné prostriedky na cestovanie za pomocou. V nadácii takisto riešili tému stigmatizácie neúplných rodín. "Pre mnohé rodiny nie je jednoduché prísť si do charitatívnej výdajne po oblečenie, vyberať si ho tam, skúšať si ho tam a podobne," priblížil Gallo.



Žiadatelia o oblečenie nahlásia prostredníctvom online formulára, o aký typ oblečenia majú záujem, a banka im zašle vopred pripravené balíky, ktoré pracovníci chystajú na pobočke v Bratislave. Tá okrem poskytovania materiálnej pomoci v súčasnosti jednorodičku aj zamestnáva. Darcovia by podľa jej slov mali prinášať oblečenie, ktoré by si ešte sami obliekli.



"Malo by to byť čisté oblečenie, nemalo by byť deravé. Z hygienických dôvodov by to nemala byť spodná a posteľná bielizeň ani hračky," uviedla pre TASR zamestnankyňa Odevnej banky Magdaléna Polakovič.



Organizátori už teraz uvažujú nad rozširovaním Odevnej banky. Cieľom je zvýšiť personálne kapacity pobočky v Bratislave. Podľa slov Galla by v budúcnosti chceli projekt rozšíriť aj do iných miest. "Ak bude objem oblečenia veľký, tak veľmi radi projekt otvoríme aj iným cieľovým skupinám," uviedol Gallo.