Na pomoc obetiam zemetrasenia vyčlenil Prešovský kraj 100.000 eur

Prešov 23. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyčlenil zo svojho rozpočtu 100.000 eur na pomoc ľuďom postihnutým nedávnym zemetrasením. Peniaze rozdelí Nadácia PSK pre podporu rodiny medzi ľudí. Schválili to krajskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí.



Peniaze z nadácie získajú len fyzické osoby. Môžu ich využiť na opravu domu, bytu alebo zakúpenie zariadenia, ktoré bolo poškodené. Použitie financií musia žiadatelia následne zdokladovať.



Správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman uviedol, že na účte im pribúdajú finančné prostriedky. "Sme v rokovaní s dvoma veľkými korporátnymi firmami, ktoré nám chcú pomôcť. Naším cieľom je vyzbierať aspoň 150.000 eur, ktoré by sme chceli okamžite hneď prerozdeľovať. Po dnešnom zastupiteľstve PSK už máme okolo 120.000 eur a tá suma každý deň rastie," priblížil Guman a doplnil, že k pondelku evidujú 134 žiadostí o podporu. V spolupráci so samosprávami majú všetky žiadosti overené.



Zároveň informoval, že obce, ktoré boli postihnuté zemetrasením a nepripojili sa k memorandu, nemôžu čerpať financie z krízového fondu. Niektoré z nich sa po vzniku fondu v roku 2019 zapojili, následne financie prestali podľa neho hradiť. "Je to desať centov na obyvateľa na rok. Z krízového fondu vieme garantovať, že v prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie v danej obci alebo meste budeme vyplácať sumu 700 eur na občana," spresnil.



Predseda PSK Milan Majerský verí, že aj nová vláda vyčlení peniaze na pomoc ľuďom zasiahnutým zemetrasením. "Pre nás je kľúčové aj dnešné uznesenie PSK a to, aby vláda SR požiadala Európsku komisiu o finančné prostriedky v rámci Fondu solidarity EÚ," priblížil s tým, že aj kraj bude pravdepodobne žiadať o finančné prostriedky na Vihorlatské múzeum v Humennom, kde je škoda po zemetrasení odhadovaná na 300.000 eur.



Zároveň predpokladá, že budúci rok bude mať kraj svoju Výzvu pre región nasmerovanú na pomoc zasiahnutým obciam a mestám, aby si mohli opraviť svoje školské alebo kultúrne inštitúcie.



Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody.