Na pomoc po zemetrasení vyzbierala Košická arcidiecéza cez pol mil.eur

Košice 4. marca (TASR) - Viac ako pol milióna eur vyzbierali v rámci zbierky na pomoc pri odstraňovaní škôd po zemetrasení, ktorú na území Košickej arcidiecézy vyhlásil košický arcibiskup Bernard Bober. Arcidiecéza o tom informuje na svojej webovej stránke.



Podľa nej prispievali celé farnosti, ktoré urobili zbierku, ale aj jednotlivci. Celkovo sa vyzbieralo 504.980 eur. K tejto sume priložil Arcibiskupský úrad (ABÚ) Košice aj zbierku sv. Alžbety, ktorá sa každoročne uskutočňuje pred koncom kalendárneho roka. V závere vlaňajška dosiahla výšku 88.200 eur. Bratislavská arcidiecéza zasa zo svojej svätomartinskej zbierky poskytla 92.759 eur, ktoré darovali na konkrétny účel - opravu kostolov v Jankovciach a Nižnej Sitnici.



Ako spresnil riaditeľ ABÚ Ján Urban, čerpanie uvedených finančných prostriedkov bude slúžiť na pomoc najviac dotknutým rodinám. "Pripravuje sa pomocou monitoringu zber dát z jednotlivých farností, aby sa po následnom vyhodnotení čo najviac pomohlo postihnutým rodinám," povedal.



Časť prostriedkov bude slúžiť na opravu kostolov v Jankovciach, Nižnej Sitnici, kde sú v zlom stave nielen kostoly, ale aj farské budovy. Postupne ich dávajú do stavu schopného užívania.



Podľa Urbana musia niektoré veci rozobrať a nanovo prestavať, niekde ide o statické vyriešenie či opravu vonkajšej omietky a opravy v interiéri. "Po rozhovoroch s tamojšími kňazmi trošku vnímam aj to, že základná vec je samozrejme pomôcť rodinám v núdzi, ale aj keď urobíme kostol, tak je to tiež pomoc, lebo oni si sami už momentálne ten kostolík nevedia dať do poriadku a zbierať sa na neho momentálne tiež asi nemôžu, lebo je pochopiteľné, že každý ratuje svoje bývanie, svoju strechu nad hlavou," dodal Urban.



Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra 2023 zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody.