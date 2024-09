Na pomoc pri povodniach vyrazili aj prešovskí dobrovoľní hasiči

Prešov 18. septembra (TASR) - Prešovskí dobrovoľní hasiči odišli pomáhať na západné Slovensko pri odstraňovaní následkov povodní. Zasahovať budú na miestach, kde to bude potrebné. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Prešov je najstarším dobrovoľným zborom hasičov na Slovensku a patrí k najstarším v Európe.



"Zbalili sme čerpadlá, hadice, protipovodňovú bariéru, rezervné pohonné hmoty a drobné vybavenie ako vysielačky či predlžovačky. Z Prešova vyrážame traja, po ceste sa k nám ale zrejme ešte pridajú ďalší dobrovoľníci a podporovatelia, ktorí nie sú členmi DHZ," povedal zástupca veliteľa DHZ Prešov Lukáš Belej s tým, že v Prešove nechali techniku a jednotku pripravenú reagovať.



DHZ Prešov funguje ako pomocná zložka popri štátnych hasičoch. Okrem zásahov pri požiaroch realizujú aj výjazdy pri živelných pohromách. "V čase pandémie pomáhali s dezinfekciou mesta, zároveň sú zapojení do humanitárnych projektov na pomoc vojnou zasiahnutým oblastiam na Ukrajine alebo do edukatívnych a preventívnych projektov na školách," doplnil Hudák.



Primátor Prešova František Oľha avizoval finančnú podporu mesta výjazdu DHZ Prešov do lokalít zasiahnutých povodňami.