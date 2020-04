Na pomoc seniorom zaviedli v Dudinciach telefonickú linku

Dudince 1. apríla (TASR) - Telefonickú linku pre seniorov, určenú pre prípadnú pomoc s nákupmi potravín, drogistického tovaru, zabezpečením dovozu jedla alebo vyzdvihnutím liekov, zaviedla v týchto dňoch samospráva kúpeľného mesta Dudince v okrese Krupina.



"V súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom sme zverejnili linku pomoci pre našich seniorov, aby sme chránili tých najzraniteľnejších spomedzi nás," uviedol pre TASR primátor Dušan Strieborný. Linka pomoci na telefónnom čísle 045/5243101 je dostupná v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 13.00 h.



"Naším cieľom je pomôcť čo najväčšiemu počtu starších obyvateľov žijúcich v meste, ktorých momentálna situácia vo veľkej miere obmedzuje a zasahuje im do ich bežného života. Aspoň takto im pomôžeme zvládať pre nich neľahkú životnú situáciu," pripomenul primátor.



Počas epidémie platí aj zákaz klasických bohoslužieb v kostoloch. "Našim veriacim však každú nedeľu v káblovej televízii na mestskom informačnom kanáli vysielame ekumenickú bohoslužbu, ktorú pravidelne pripravuje evanjelická a katolícka cirkev v Dudinciach," informoval ďalej Strieborný.



V rámci opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu budú v najbližších dňoch členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru vykonávať aj dezinfekciu mesta. "Bude sa týkať hlavne miestnych komunikácií, chodníkov, priestorov pred potravinami, lekárňami a autobusových zastávok," doplnil primátor mesta.