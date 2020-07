Na popradskom sídlisku Juh III pribudlo nové multifunkčné ihrisko

Poprad 30. júla (TASR) - Mesto Poprad v spolupráci s občianskym združením (OZ) Rozvíjame naše mestá otvorilo vo štvrtok na sídlisku Juh III za Základnou školou Jarná nové multifunkčné ihrisko, ktoré môžu využívať deti a jedna časť je venovaná aj seniorom.



Vedúca odboru výstavby Mestského úradu v Poprade Kristína Horáková uviedla, že mesto zrealizovalo projekt v sume 271.000 eur. Na detské prvky v hodnote 77.000 eur prispelo OZ Rozvíjame naše mestá.



„Celá táto zóna je rozdelená na tri časti. Obsahuje zostavu pre deti od troch do 14 rokov. V hornej časti sa nachádza zóna venovaná seniorom a potom tu je aj multifunkčné ihrisko, kde je možné hrať minifutbal, volejbal, basketbal a takisto novinkou v tejto časti je tenisová stena,“ priblížila Horáková. Súčasťou celej stavby sú aj oddychové altánky, koše či množstvo lavičiek. Mesto má lokalitu pod kontrolou, keďže celé ihrisko zabezpečili kamerovým systémom napojeným priamo na mestskú políciu.



Napriek tomu, že sa ihrisko spustilo od štvrtka, dva detské prvky ešte nebudú pre deti prístupné. Dôvodom je chýbajúce odobrenie certifikačným ústavom. Mesto vyzýva rodičov s deťmi, aby v týchto dňoch zatiaľ nepoužívali dva označené prvky.



Primátor mesta Poprad Anton Danko podotkol, že na ihrisku budú v „dotyku“ deti so seniormi, pričom verí, že sa budú navzájom inšpirovať. „Mrzí ma len to, že výstavba tohto multifunkčného ihriska trvala viac ako rok, čo bolo spôsobené pandémiou COVID-19 a počasím,“ dodal primátor s tým, že mesto bude v podobných projektoch pokračovať aj naďalej.



OZ Rozvíjame naše mestá, ktoré združuje prevádzkovateľov hazardných hier v Poprade, sa pred dvomi rokmi zaviazalo, že v meste Poprad prefinancuje každý rok počas piatich rokov okolo 100.000 eur na rôzne projekty. „Závisí od mesta a jeho obyvateľov, aké projekty si vyberú, už druhýkrát je to detské ihrisko. Sme veľmi radi, že mesto má záujem o túto spoluprácu, a napriek tomu, že aj nás zasiahla koronakríza, chceme dodržať svoj záväzok a vyzbierať peniaze na ďalší projekt,“ doplnila hovorkyňa prevádzkovateľov herní združených v OZ Rozvíjame naše mestá Dominika Lukáčová.