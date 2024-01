Na poriadok v obci Šumiac opäť dohliadne občianska hliadka

Šumiac 27. januára (TASR) - Obec Šumiac získala v týchto dňoch v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS) 164.805 eur na financovanie pracovných miest občianskej hliadky. Pomôžu jej pri udržiavaní poriadku a bezpečnosti na viac ako dva roky. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na MOaPS zverejnila samospráva na svojej webovej stránke.



"Sme obec pod Kráľovou hoľou, kde sa rozvíja turizmus. Máme veľa chalupárov i návštevníkov a záleží nám na tom, aby naši obyvatelia mali kvalitný život, obec bola pekná a čistá, neboli krádeže, nelegálne skládky či záškoláctvo, a návštevníci sa u nás cítili bezpečne. Projekt občianskych poriadkových hliadok máme od roku 2011, koncom novembra sa skončil. Naposledy sme mali zamestnaných štyroch ľudí, z toho troch Rómov. Žiadosť na štyri miesta sme podávali v júni, ale nedostali sme žiadnu odpoveď," konštatovala starostka Šumiaca Jarmila Gordanová ešte v závere minulého roka.



V horehronskej obci žije okolo 1300 obyvateľov, z toho vyše 600 Rómov. Do základnej školy chodí 90 percent rómskych detí.



"Máme Rómov, ktorých môžem pochváliť, veľa z nich pracuje. No máme aj takých občanov, ktorí robia priestupky a je im blízka kriminalita. Poriadkové služby sa nám ukázali ako veľmi dobrý projekt a som rada, že bude pokračovať. Starostkou som piaty rok a mojou prioritou je, aby Rómovia mali prácu a zvýšila sa im tak kvalita života," zdôraznila Gordanová, ktorá verí, že budú aj iné, podobné výzvy.



Zvýšenie financií na projekt MOaPS z 50 miliónov eur na 82 miliónov eur zo zdrojov EÚ oznámil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško 29. decembra v Banskej Bystrici. Uviedol, že tak bude možné podporiť aj tých žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy, ale ich žiadosti neboli schválené v prvom hodnotiacom kole. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov určených na výzvu, a preto 135 žiadostí skončilo v zásobníku projektov, napríklad aj v prípade obce Šumiac.



"Musím uznať, že projekt miestnych občianskych hliadok je úspešný. Bolo na to vyalokovaných 50 miliónov eur. Výzva však zostala pre samosprávy otvorená ešte 3,5 mesiaca, a teda v čase, keď už žiadne finančné prostriedky neboli, o čom samosprávy nemali ako vedieť," reagoval vtedy Daško v súvislosti s predchádzajúcim vedením.