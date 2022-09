Na post nového riaditeľa DJGT prijal kraj štyri žiadosti

Zvolen 9. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prijal štyri žiadosti na post nového riaditeľa Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. TASR to potvrdila Lenka Štepáneková, hovorkyňa zriaďovateľa, BBSK. Pre dovŕšenie dôchodkového veku totiž svoje pôsobenie ukončila dlhoročná riaditeľka DJGT Jana Raffajová.



Podľa hovorkyne do úspešného ukončenia výberového konania a riadneho obsadenia pozície riaditeľa je jeho vedením dočasne poverený Miroslav Kováčik.



Poznamenala, že otváranie obálok so žiadosťami o zaradenie do výberového procesu sa uskutočnilo v stredu (7. 9.) "Následne bude termín samotného výberového konania, ktoré by sme radi uskutočnili do konca septembra," zhrnula.



Dodala, že uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti vo výberovom konaní, budú požiadaní, aby absolvovali štandardizované psychologické testy. "Tie posúdia manažérske zručnosti jednotlivých uchádzačov," podotkla s tým, že troch uchádzačov s najlepším hodnotením prizvú členovia výberovej komisie. Úlohou bude prezentovať Koncepciu rozvoja DJGT vo Zvolene na najbližších päť rokov.



Vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová informovala, že niekoľko zmien nastalo i v umeleckom súbore. Doterajší členovia Ján Marcinek a Vladena Škorvagová už budú v predstaveniach účinkovať ako hostia. Do umeleckého súboru však pribudli herec Ondrej Ferko a šepkárka Darina Tutková. "S DJGT sa v polovici septembra rozlúči i dlhoročná dramaturgička Uršuľa Turčanová a divadlo bude interne spolupracovať s lektorkou dramaturgie Barborou Cannerovou," ukončila.