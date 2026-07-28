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Na post predsedníčky Žilinského kraja podporí KDH Eriku Jurinovú
Podporu Erike Jurinovej vyjadrili okrem KDH i Hnutie Slovensko, Za ľudí, NOVA, SaS, PS, Demokrati, OKS, ODS a Konzervatívci.
Autor TASR
Žilina 28. júla (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporí v nadchádzajúcich voľbách na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) kandidatúru súčasnej predsedníčky Eriky Jurinovej. Podpora nadväzuje na memorandum, ktoré Erika Jurinová, KDH a krajský poslanec Igor Janckulík podpísali na konci mája. V memorande sa zaviazali spolupracovať na presadzovaní programových priorít KDH v ŽSK a Igor Janckulík zároveň oznámil, že sa nebude uchádzať o funkciu predsedu ŽSK.
„Veľmi si vážim rozhodnutie KDH aj osobný postoj Igora Janckulíka. Je to prejav politickej zodpovednosti a schopnosti uprednostniť spoločný záujem pred osobnými ambíciami. Som presvedčená, že naša doterajšia spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom volebnom období a spoločne budeme napĺňať programové priority, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju ŽSK a lepšiemu životu jeho obyvateľov,“ uviedla Jurinová.
Krajský predseda KDH a podpredseda ŽSK Peter Weber priblížil, že rozhodnutie podporiť Eriku Jurinovú je výsledkom rokovaní a dohody na programových prioritách, ktoré považuje KDH za dôležité pre rozvoj kraja a kvalitu života jeho obyvateľov. „Veríme, že práve na týchto témach vieme v nasledujúcom období zodpovedne spolupracovať v prospech ľudí v celom kraji,“ dodal Weber.
Janckulík doplnil, že po zvážení všetkých okolností sa rozhodol sústrediť svoju politickú prácu na národnú úroveň. „Ako krajský poslanec však naďalej zostávam pripravený pracovať pre rozvoj Oravy aj celého ŽSK. Verím, že moje rozhodnutie nekandidovať a podporiť Eriku Jurinovú prispeje k tomu, aby kraj pokračoval v nastúpenom smerovaní a aby obyvatelia v ďalších rokoch pocítili výsledky zodpovednej spolupráce,“ uzavrel.
Podporu Erike Jurinovej vyjadrili okrem KDH i Hnutie Slovensko, Za ľudí, NOVA, SaS, PS, Demokrati, OKS, ODS a Konzervatívci.
Kandidatúru na post predsedu ŽSK okrem Jurinovej oznámili Anna Belousovová s podporou hnutia Republika, Martin Kapitulík ako nezávislý a Igor Choma ako kandidát strany Smer-SD.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
„Veľmi si vážim rozhodnutie KDH aj osobný postoj Igora Janckulíka. Je to prejav politickej zodpovednosti a schopnosti uprednostniť spoločný záujem pred osobnými ambíciami. Som presvedčená, že naša doterajšia spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom volebnom období a spoločne budeme napĺňať programové priority, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju ŽSK a lepšiemu životu jeho obyvateľov,“ uviedla Jurinová.
Krajský predseda KDH a podpredseda ŽSK Peter Weber priblížil, že rozhodnutie podporiť Eriku Jurinovú je výsledkom rokovaní a dohody na programových prioritách, ktoré považuje KDH za dôležité pre rozvoj kraja a kvalitu života jeho obyvateľov. „Veríme, že práve na týchto témach vieme v nasledujúcom období zodpovedne spolupracovať v prospech ľudí v celom kraji,“ dodal Weber.
Janckulík doplnil, že po zvážení všetkých okolností sa rozhodol sústrediť svoju politickú prácu na národnú úroveň. „Ako krajský poslanec však naďalej zostávam pripravený pracovať pre rozvoj Oravy aj celého ŽSK. Verím, že moje rozhodnutie nekandidovať a podporiť Eriku Jurinovú prispeje k tomu, aby kraj pokračoval v nastúpenom smerovaní a aby obyvatelia v ďalších rokoch pocítili výsledky zodpovednej spolupráce,“ uzavrel.
Podporu Erike Jurinovej vyjadrili okrem KDH i Hnutie Slovensko, Za ľudí, NOVA, SaS, PS, Demokrati, OKS, ODS a Konzervatívci.
Kandidatúru na post predsedu ŽSK okrem Jurinovej oznámili Anna Belousovová s podporou hnutia Republika, Martin Kapitulík ako nezávislý a Igor Choma ako kandidát strany Smer-SD.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.