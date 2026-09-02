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Na post predsedu Bratislavského kraja je sedem kandidátov

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Kŕdeľ divých husí letí ponad Bratislavský hrad. Foto: TASR - Dano Veselský

Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.

Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zaregistrovali sedem kandidátov. Šiesti kandidujú s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií, jeden ako nezávislý kandidát. O mandát poslanca v krajskom zastupiteľstve sa uchádza 277 zaregistrovaných kandidátov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

O hlasy voličov vo voľbách predsedu BSK sa bude uchádzať 62-ročný výsluhový dôchodca Ján Chalabala (KSS), 55-ročný súčasný šéf bratislavského vyššieho územného celku (VÚC) Juraj Droba (Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava), 48-ročný prednosta Okresného úradu v Bratislave Rastislav Gajarský (Smer-SD, Hlas-SD, SNS), ďalej 39-ročná konateľka Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu, Starostovia a nezávislí kandidáti), 66-ročný podnikateľ Ľudovít Líška (Jednota Slovanov), 58-ročný forenzný špecialista pre prompty Peter Poláček (SLOVEXIT) a 42-ročný odborník v oblasti IT, dátový inžinier Dávid Staruch, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát.

Záujem o mandáty poslancov v zastupiteľstve BSK prejavilo podaním kandidátnej listiny 278 uchádzačov, z ktorých bolo zaregistrovaných 277. „Z počtu zaregistrovaných 39 kandiduje ako nezávislých a 238 kandidátov má podporu politických strán, hnutí alebo koalícií,“ dodala Forman.

Vekovo najzrelšou je 78-ročná kandidátka z Bratislavy, najmladšími sú kandidát a kandidátka vo veku 21 rokov, obaja sú takisto z hlavného mesta.

Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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