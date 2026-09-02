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Na post predsedu Bratislavského kraja je sedem kandidátov
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zaregistrovali sedem kandidátov. Šiesti kandidujú s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií, jeden ako nezávislý kandidát. O mandát poslanca v krajskom zastupiteľstve sa uchádza 277 zaregistrovaných kandidátov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
O hlasy voličov vo voľbách predsedu BSK sa bude uchádzať 62-ročný výsluhový dôchodca Ján Chalabala (KSS), 55-ročný súčasný šéf bratislavského vyššieho územného celku (VÚC) Juraj Droba (Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava), 48-ročný prednosta Okresného úradu v Bratislave Rastislav Gajarský (Smer-SD, Hlas-SD, SNS), ďalej 39-ročná konateľka Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu, Starostovia a nezávislí kandidáti), 66-ročný podnikateľ Ľudovít Líška (Jednota Slovanov), 58-ročný forenzný špecialista pre prompty Peter Poláček (SLOVEXIT) a 42-ročný odborník v oblasti IT, dátový inžinier Dávid Staruch, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát.
Záujem o mandáty poslancov v zastupiteľstve BSK prejavilo podaním kandidátnej listiny 278 uchádzačov, z ktorých bolo zaregistrovaných 277. „Z počtu zaregistrovaných 39 kandiduje ako nezávislých a 238 kandidátov má podporu politických strán, hnutí alebo koalícií,“ dodala Forman.
Vekovo najzrelšou je 78-ročná kandidátka z Bratislavy, najmladšími sú kandidát a kandidátka vo veku 21 rokov, obaja sú takisto z hlavného mesta.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O hlasy voličov vo voľbách predsedu BSK sa bude uchádzať 62-ročný výsluhový dôchodca Ján Chalabala (KSS), 55-ročný súčasný šéf bratislavského vyššieho územného celku (VÚC) Juraj Droba (Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava), 48-ročný prednosta Okresného úradu v Bratislave Rastislav Gajarský (Smer-SD, Hlas-SD, SNS), ďalej 39-ročná konateľka Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu, Starostovia a nezávislí kandidáti), 66-ročný podnikateľ Ľudovít Líška (Jednota Slovanov), 58-ročný forenzný špecialista pre prompty Peter Poláček (SLOVEXIT) a 42-ročný odborník v oblasti IT, dátový inžinier Dávid Staruch, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát.
Záujem o mandáty poslancov v zastupiteľstve BSK prejavilo podaním kandidátnej listiny 278 uchádzačov, z ktorých bolo zaregistrovaných 277. „Z počtu zaregistrovaných 39 kandiduje ako nezávislých a 238 kandidátov má podporu politických strán, hnutí alebo koalícií,“ dodala Forman.
Vekovo najzrelšou je 78-ročná kandidátka z Bratislavy, najmladšími sú kandidát a kandidátka vo veku 21 rokov, obaja sú takisto z hlavného mesta.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.