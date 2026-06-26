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VIDEO: Na post predsedu Košického kraja podporí Smer Igora Šimka
Smer-SD tak nebude na predsedu KSK stavať vlastného kandidáta, ale podporí Šimka.
Autor TASR
Košice 26. júna (TASR) - Strana Smer-SD podporí v nadchádzajúcich voľbách na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) kandidáta strany Hlas-SD Igora Šimka. Informovali o tom v Košiciach podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč, ktorý je ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, a krajský predseda strany Viliam Zahorčák. Šimko, ktorý je krajským predsedom Hlasu-SD, a Zahorčák zároveň podpísali dohodu strán o spolupráci v komunálnych a regionálnych voľbách v rámci Košického kraja.
Smer-SD tak nebude na predsedu KSK stavať vlastného kandidáta, ale podporí Šimka. „Naše vzájomné rozhovory ma utvrdili v tom, že je to naozaj vhodný, dobrý, korektný kandidát, s ktorým sa dohodnúť dá, a hlavne má všetky predpoklady na to, aby bol veľmi dobrým nielen kandidátom, ale aj predsedom samosprávneho kraja,“ povedal Zahorčák. Myšlienka podporiť Šimka bola podľa neho na úrovni krajskej rady prijatá jednomyseľne.
Podpísaná dohoda strán zahŕňa aj spoločný postup v okresných mestách kraja, v prípade kandidátov na poslancov však pôjde každá z politických strán samostatne. „Dôvodom je skutočnosť, že v každom okrese je situácia iná. Tam sme nechali voľnú možnosť pre jednotlivé naše okresné štruktúry, aby debatovali o tom, v akej forme do možnej spolupráce pôjdu,“ dodal Zahorčák.
Podpredseda Smeru-SD Takáč vyjadril prianie, aby takéto koalície vznikali v krajoch na celom Slovensku. „Pravdepodobne to asi tak nebude, ale tu v Košickom kraji je príklad vzájomnej spolupráce politických strán, ktoré sú v rámci vládnej koalície veľmi silné, a treba to oceniť,“ povedal.
Šimko potvrdil, že prebiehajú rokovania o rozšírení jeho podpory aj s ďalšími stranami. „Ja mám v nasledujúcich dňoch debatu aj s krajským predsedom SNS, rokoval som aj so Sme rodinou, rokujeme aj s ďalšími stranami aj regionálnymi, aj mimoparlamentnými,“ povedal. Rokovania prebehli podľa neho aj s predsedom republikovej rady Maďarskej aliancie.
V prípade komunálnych volieb v Košiciach sa dohoda strán podľa Zahorčáka týka starostov mestských častí. „Čo sa týka postu primátora mesta Košice, tam ešte rokovania prebiehajú, tak nechcem prezrádzať, ale nie je vylúčené aj to, že prinesieme aj nejaké prekvapenie,“ povedal pre TASR.
Šimko poukázal na zmenu zákona o meste Košice týkajúcu sa zníženia počtu mestských častí, ktorú ako poslanec Národnej rady SR pripravil s kolegom Andrejom Sitkárom (Smer-SD). „Za nás bola toto politická práca na úrovni mesta a nevidíme dnes dôvod zasahovať do súboja medzi niekoľkými progresívnymi kandidátmi v rámci Košíc. Zatiaľ to necháme do nejakého augusta možno otvorené a uvidíme, čo sa udeje,“ uviedol.
Okrem Šimka ohlásili kandidatúru na predsedu KSK aj súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý kandidát, Marián Porvažník s podporou koalície PS, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS-ODS, košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a podnikateľ Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Smer-SD tak nebude na predsedu KSK stavať vlastného kandidáta, ale podporí Šimka. „Naše vzájomné rozhovory ma utvrdili v tom, že je to naozaj vhodný, dobrý, korektný kandidát, s ktorým sa dohodnúť dá, a hlavne má všetky predpoklady na to, aby bol veľmi dobrým nielen kandidátom, ale aj predsedom samosprávneho kraja,“ povedal Zahorčák. Myšlienka podporiť Šimka bola podľa neho na úrovni krajskej rady prijatá jednomyseľne.
Podpísaná dohoda strán zahŕňa aj spoločný postup v okresných mestách kraja, v prípade kandidátov na poslancov však pôjde každá z politických strán samostatne. „Dôvodom je skutočnosť, že v každom okrese je situácia iná. Tam sme nechali voľnú možnosť pre jednotlivé naše okresné štruktúry, aby debatovali o tom, v akej forme do možnej spolupráce pôjdu,“ dodal Zahorčák.
Podpredseda Smeru-SD Takáč vyjadril prianie, aby takéto koalície vznikali v krajoch na celom Slovensku. „Pravdepodobne to asi tak nebude, ale tu v Košickom kraji je príklad vzájomnej spolupráce politických strán, ktoré sú v rámci vládnej koalície veľmi silné, a treba to oceniť,“ povedal.
Šimko potvrdil, že prebiehajú rokovania o rozšírení jeho podpory aj s ďalšími stranami. „Ja mám v nasledujúcich dňoch debatu aj s krajským predsedom SNS, rokoval som aj so Sme rodinou, rokujeme aj s ďalšími stranami aj regionálnymi, aj mimoparlamentnými,“ povedal. Rokovania prebehli podľa neho aj s predsedom republikovej rady Maďarskej aliancie.
V prípade komunálnych volieb v Košiciach sa dohoda strán podľa Zahorčáka týka starostov mestských častí. „Čo sa týka postu primátora mesta Košice, tam ešte rokovania prebiehajú, tak nechcem prezrádzať, ale nie je vylúčené aj to, že prinesieme aj nejaké prekvapenie,“ povedal pre TASR.
Šimko poukázal na zmenu zákona o meste Košice týkajúcu sa zníženia počtu mestských častí, ktorú ako poslanec Národnej rady SR pripravil s kolegom Andrejom Sitkárom (Smer-SD). „Za nás bola toto politická práca na úrovni mesta a nevidíme dnes dôvod zasahovať do súboja medzi niekoľkými progresívnymi kandidátmi v rámci Košíc. Zatiaľ to necháme do nejakého augusta možno otvorené a uvidíme, čo sa udeje,“ uviedol.
Okrem Šimka ohlásili kandidatúru na predsedu KSK aj súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý kandidát, Marián Porvažník s podporou koalície PS, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS-ODS, košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová a podnikateľ Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.