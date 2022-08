Na post predsedu Trnavského kraja bude kandidovať Zdenko Čambal

Trnava 18. augusta (TASR) – O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa v jesenných voľbách bude uchádzať Zdenko Čambal. Kandidovať bude za koalíciu SNS a Smer-SD. Informoval o tom na tlačovej besede.



Čambal je dlhoročným primátorom Holíča, v rokoch 2006 – 2017 bol aj podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja. V súčasnosti je krajským poslancom.



"Pracujem dlhoročne nielen z pozície primátora, ale aj ako poslanca a zástupcu podpredsedu TTSK, čiže kraj poznám. Poznám jeho silné, ale aj slabé stránky, ako aj slabiny za posledné obdobie," uviedol Čambal.



Podľa jeho slov má krajská samospráva v procese niekoľko projektov ešte z obdobia pred súčasným vedením. "Tie by som chcel dotiahnuť do konca. Slúži ku cti súčasného vedenia, že niektoré z nich doriešili do konca. Ako príklad uvediem lávku cez rieku Morava pri Kopčanoch, ktorá spája Archeopark v Mikulčiciach a pamiatky na slovenskej strane. Vybudovaniu tejto lávky však predchádzalo desať rokov príprav," uviedol. Kandidatúru osobne podporili aj predseda opozičného Smeru–SD Robert Fico a predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko.



Čambal sa snaží obhájiť aj kreslo primátora Holíča, v ktorom momentálne pôsobí už štvrté volebné obdobie. "Ak by som bol v oboch prípadoch úspešný, tak dám prednosť funkcii predsedu samosprávneho kraja, keďže z tej pozície som schopný riešiť svoje programové vízie a ciele, ktoré mám zadefinované vo volebnom programe, ktorý predstavím v najbližších dňoch a som schopný pomôcť aj regiónu, z ktorého pochádzam," povedal pre TASR Čambal.



Ako doplnil, využije svoju zákonnú možnosť. "Chcem upozorniť na skutočnosť, že starostovia a primátori, ktorí sú rozhodnutí obhájiť svoju pozíciu, by nemali byť diskriminovaní zúžením možnosti účasti svojej kandidatúry vo voľbách, keďže sa regionálne a komunálne voľby konajú v jeden deň. Zároveň chcem vystúpiť proti svojvôli štátnych úradníkov pri postupe voči samosprávam," informoval Čambal.