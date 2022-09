Na post primátora Dudiniec kandiduje len Dušan Strieborný

Dudince 16. septembra (TASR) – O post primátora mesta Dudince v Krupinskom okrese sa v jesenných komunálnych voľbách uchádza len súčasný šéf miestnej samosprávy Dušan Strieborný. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. Zverejnený je na webe mesta.



Súčasný primátor bude kandidovať s podporou stany Hlas-SD. Pre TASR uviedol, že v dobe ochorenia COVID-19, energetickej krízy, vysokej inflácie a blížiacej sa ekonomickej krízy sa ťažko plánuje aj na krátkodobé obdobie, nie na štyri roky. Zamerať by sa však chcel na výstavbu domu smútku i rekonštrukciu amfiteátra. Medzi jeho ciele patrí aj obstaranie vozidla na zber separovaného odpadu pre mesto Dudince a okolité obce. "Najväčšie rezervy máme v sociálnej oblasti, preto chceme posilniť opatrovateľskú službu," zdôraznil. Doplnil, že v meste potrebujú posilniť aj kapacity v zdravotnej starostlivosti najmä v detskom lekárstve a v stomatológii.



Poslanecký zbor v Dudinciach má v súčasnosti sedem poslancov, počet ostane nezmenený aj v nadchádzajúcom volebnom období. Do mestského zastupiteľstva zaregistrovala komisia 24 kandidátov na poslancov.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.