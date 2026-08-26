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Na post primátora Malaciek je jediný kandidát
Opätovný záujem obhájiť mandát primátora deklaroval už na jar súčasný šéf malackej samosprávy Juraj Říha.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 26. augusta (TASR) - Na post primátora Malaciek je jeden kandidát (nezávislý), o mandát poslanca okresného mesta v 19-člennom zbore prejavilo záujem 48 kandidátov. TASR o tom informoval Ján Hargaš z tlačového oddelenia mesta Malacky.
Nezávislých kandidátov i kandidátov, ktorých na poslancov nominovali politické strany, je zhodne po 24. „Z toho za dve koalície strán a hnutí kandiduje celkovo 14 kandidátov, za jednotlivé politické strany a hnutia 10 kandidátov,“ dodal Hargaš.
Opätovný záujem obhájiť mandát primátora deklaroval už na jar súčasný šéf malackej samosprávy Juraj Říha. Primátorom Malaciek je už tretie volebné obdobie, mestu šéfuje od roku 2014.
Kandidátne listiny mohli doručiť uchádzači najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, do utorkovej (25. 8.) polnoci.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Nezávislých kandidátov i kandidátov, ktorých na poslancov nominovali politické strany, je zhodne po 24. „Z toho za dve koalície strán a hnutí kandiduje celkovo 14 kandidátov, za jednotlivé politické strany a hnutia 10 kandidátov,“ dodal Hargaš.
Opätovný záujem obhájiť mandát primátora deklaroval už na jar súčasný šéf malackej samosprávy Juraj Říha. Primátorom Malaciek je už tretie volebné obdobie, mestu šéfuje od roku 2014.
Kandidátne listiny mohli doručiť uchádzači najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, do utorkovej (25. 8.) polnoci.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.