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Na post primátora Michaloviec chce kandidovať Miroslav Vidovenec
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Michalovce 22. júna (TASR) - O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať Miroslav Vidovenec. Ako v pondelok oznámil, do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou piatich politických strán a hnutí - PS, Demokrati, SaS, Hnutie Slovensko a KDH. Ako pre TASR uviedol, podpisy občanov na podporu kandidatúry už začal zbierať na sídlisku Juh, kde vyrastal a kde má aj trvalý pobyt.
„Mojou prioritou bude dať mladým dôvod zostať v Michalovciach a tým, ktorí odišli, dať dôvod a nádej vrátiť sa,“ uviedol Vidovenec. Podporu mu pri oznámení kandidatúry v Michalovciach vyjadrili zástupcovia podporujúcich politických subjektov, medzi nimi aj europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová, Peter Pollák z Hnutia Slovensko či Karol Hirman za Demokratov. Podľa okresného predsedu SaS Radovana Geciho podpísali demokratické opozičné strany a hnutia v Michalovciach memorandum o porozumení a spoločnom postupe. „Vytvoríme silnú jednotnú kandidatúru na poslancov mestského zastupiteľstva a podporíme jedného spoločného kandidáta na primátora,“ uviedol Geci.
Vidovenec doplnil, že hoci sa doteraz komunálnej politike aktívne nevenoval, rozhodnutie kandidovať vníma ako reakciu na súčasnú situáciu v meste. Pôsobí ako advokát a podľa vlastných slov chce pri riadení mesta využiť skúsenosti z právnej praxe, počas ktorej zastupoval občanov, obce, podnikateľov, obchodné spoločnosti aj zariadenia sociálnych služieb.
Za dôležitú považuje aj pomoc rodinám s deťmi s poruchami autistického spektra. „Týchto detí štatisticky pribúda v rámci celej spoločnosti. Myslím si, že im treba vytvoriť priestor, aby mali možnosť ďalej sa rozvíjať a plynule pokračovať aj po dovŕšení plnoletosti. Nielen denné stacionáre, ale aj zariadenie, ktoré by zabezpečovalo takéto podmienky a rozvoj týchto detí. Tým by sme výrazným spôsobom odľahčili rodiny a dali im nádej do budúcnosti,“ uviedol Vidovenec.
Medzi jeho priority patrí zriadenie útvaru hlavného architekta mesta, väčšia transparentnosť, zapojenie podnikateľov do rozvoja mesta, výstavba štartovacích bytov, posilnenie mestskej polície a rozširovanie kamerového systému.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
„Mojou prioritou bude dať mladým dôvod zostať v Michalovciach a tým, ktorí odišli, dať dôvod a nádej vrátiť sa,“ uviedol Vidovenec. Podporu mu pri oznámení kandidatúry v Michalovciach vyjadrili zástupcovia podporujúcich politických subjektov, medzi nimi aj europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová, Peter Pollák z Hnutia Slovensko či Karol Hirman za Demokratov. Podľa okresného predsedu SaS Radovana Geciho podpísali demokratické opozičné strany a hnutia v Michalovciach memorandum o porozumení a spoločnom postupe. „Vytvoríme silnú jednotnú kandidatúru na poslancov mestského zastupiteľstva a podporíme jedného spoločného kandidáta na primátora,“ uviedol Geci.
Vidovenec doplnil, že hoci sa doteraz komunálnej politike aktívne nevenoval, rozhodnutie kandidovať vníma ako reakciu na súčasnú situáciu v meste. Pôsobí ako advokát a podľa vlastných slov chce pri riadení mesta využiť skúsenosti z právnej praxe, počas ktorej zastupoval občanov, obce, podnikateľov, obchodné spoločnosti aj zariadenia sociálnych služieb.
Za dôležitú považuje aj pomoc rodinám s deťmi s poruchami autistického spektra. „Týchto detí štatisticky pribúda v rámci celej spoločnosti. Myslím si, že im treba vytvoriť priestor, aby mali možnosť ďalej sa rozvíjať a plynule pokračovať aj po dovŕšení plnoletosti. Nielen denné stacionáre, ale aj zariadenie, ktoré by zabezpečovalo takéto podmienky a rozvoj týchto detí. Tým by sme výrazným spôsobom odľahčili rodiny a dali im nádej do budúcnosti,“ uviedol Vidovenec.
Medzi jeho priority patrí zriadenie útvaru hlavného architekta mesta, väčšia transparentnosť, zapojenie podnikateľov do rozvoja mesta, výstavba štartovacích bytov, posilnenie mestskej polície a rozširovanie kamerového systému.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.