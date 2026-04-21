Na post primátora Senca s podporou opozície kandiduje Ľ. Farkaš
Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že Senec je príťažlivým sídlom pre nových obyvateľov, ktoré má veľký potenciál na dynamický rozvoj.
Autor TASR
Bratislava/Senec 21. apríla (TASR) - Na post primátora Senca bude kandidovať člen Republikovej rady SaS Ľuboslav Farkaš. Na utorkovej tlačovej konferencii ho ako spoločného kandidáta predstavili zástupcovia strán SaS, PS, Demokrati, Maďarské fórum, OKS a DS-ODS.
Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že Senec je príťažlivým sídlom pre nových obyvateľov, ktoré má veľký potenciál na dynamický rozvoj. „Samozrejme, to všetko je spojené aj s rizikom problémov v infraštruktúre, doprave či zabezpečením dostatočných školských kapacít,“ upozornil. „Ľuboslav Farkaš je človek, ktorý sa týmto problémom postaví čelom,“ nepochybuje líder SaS.
Podpredsedu PS Ivana Štefunka teší, že i na úrovni komunálnej politiky funguje opozičná spolupráca. Verí aj potenciálu kandidáta Farkaša posunúť mesto dopredu. „Senec si zaslúži viac ako to, čo je tu dnes,“ vyhlásil.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba vníma Farkaša ako renesančnú osobu. „Je to bývalý katolícky kňaz, ktorý sa stal podnikateľom i dobrovoľným hasičom, poznám ho ako slušného človeka a šikovného manažéra,“ vyhlásil.
Eva Polerecká z Maďarského fóra zdôraznila dôležitosť toho, že sa Farkaš bude uchádzať aj o hlasy obyvateľov Senca maďarskej národnosti.
Samotný kandidát vyhlásil, že so svojím tímom chce priniesť v riadení Senca odbornosť a transparentnosť. „Chceme vytvárať mesto, v ktorom sa nebude len stavať, ale bude mesto navzájom sa podporujúcich komunít,“ dodal Farkaš.
Na svojom webe, ktorým prezentuje svoje vízie primátorskej kandidatúry, Farkaš zdôrazňuje, že za svoju najväčšiu výhodu považuje status človeka, ktorý sa do Senca prisťahoval len pred necelými desiatimi rokmi. „Nie som súčasťou starých štruktúr, nie som prepojený na zložité miestne vzťahy a nikomu nie som zaviazaný ‚službičkou‘,“ zdôvodnil kandidát na primátora okresného mesta.
Farkaš bude v jesenných spojených komunálnych voľbách vyzývateľom súčasného primátora. Pavol Kvál potvrdil záujem znovuzískať mandát už na začiatku jari. Má záujem pokračovať v rozbehnutých projektoch.
Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že Senec je príťažlivým sídlom pre nových obyvateľov, ktoré má veľký potenciál na dynamický rozvoj. „Samozrejme, to všetko je spojené aj s rizikom problémov v infraštruktúre, doprave či zabezpečením dostatočných školských kapacít,“ upozornil. „Ľuboslav Farkaš je človek, ktorý sa týmto problémom postaví čelom,“ nepochybuje líder SaS.
Podpredsedu PS Ivana Štefunka teší, že i na úrovni komunálnej politiky funguje opozičná spolupráca. Verí aj potenciálu kandidáta Farkaša posunúť mesto dopredu. „Senec si zaslúži viac ako to, čo je tu dnes,“ vyhlásil.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba vníma Farkaša ako renesančnú osobu. „Je to bývalý katolícky kňaz, ktorý sa stal podnikateľom i dobrovoľným hasičom, poznám ho ako slušného človeka a šikovného manažéra,“ vyhlásil.
Eva Polerecká z Maďarského fóra zdôraznila dôležitosť toho, že sa Farkaš bude uchádzať aj o hlasy obyvateľov Senca maďarskej národnosti.
Samotný kandidát vyhlásil, že so svojím tímom chce priniesť v riadení Senca odbornosť a transparentnosť. „Chceme vytvárať mesto, v ktorom sa nebude len stavať, ale bude mesto navzájom sa podporujúcich komunít,“ dodal Farkaš.
Na svojom webe, ktorým prezentuje svoje vízie primátorskej kandidatúry, Farkaš zdôrazňuje, že za svoju najväčšiu výhodu považuje status človeka, ktorý sa do Senca prisťahoval len pred necelými desiatimi rokmi. „Nie som súčasťou starých štruktúr, nie som prepojený na zložité miestne vzťahy a nikomu nie som zaviazaný ‚službičkou‘,“ zdôvodnil kandidát na primátora okresného mesta.
Farkaš bude v jesenných spojených komunálnych voľbách vyzývateľom súčasného primátora. Pavol Kvál potvrdil záujem znovuzískať mandát už na začiatku jari. Má záujem pokračovať v rozbehnutých projektoch.