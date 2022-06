Na post primátorky Revúcej bude kandidovať Ľuba Benešová

Revúca 16. júna (TASR) – Na post primátorky Revúcej bude v jesenných komunálnych voľbách kandidovať Ľuba Benešová. Uchádzať sa chce aj o kreslo poslankyne Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako informovala TASR, do volieb pôjde ako nezávislá kandidátka.



Benešová je rodáčka z Revúcej, neskôr žila a pracovala v zahraničí a do regiónu sa vrátila pred vyše desiatimi rokmi. "Revúca ako mesto, ale aj ako okres, potrebuje novú hybnú regionálnu silu. Potrebuje energiu, líderstvo, víziu, založenú na spolupráci a vzájomnom rešpekte," skonštatovala kandidátka.



Benešová plánuje ísť do komunálnych volieb ako občianska, nezávislá kandidátka. Obklopiť sa chce aktívnym tímom ľudí, ktorým záleží na rozvoji mesta a regiónu.



"Verím, že obdobie štyroch rokov je dostatočne dlhé na to, aby sme v meste stabilizovali situáciu so základnou infraštruktúrou a Revúca mohla znova začať využívať svoj potenciál. Ten spočíva nielen v unikátnom historickom a krajinnom prostredí, ale najmä v šikovných a motivovaných ľuďoch, ktorí v ňom žijú," uviedla Benešová.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.