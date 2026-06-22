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Na post primátorky Vranova nad Topľou chce kandidovať Ľudmila Škurlová
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 22. júna (TASR) - Poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ľudmila Škurlová sa bude uchádzať o post primátorky mesta. Do komunálnych volieb vstupuje ako nezávislá kandidátka. Do komunálnych volieb vstupuje ako nezávislá kandidátka. Škurlová informovala, že potrebný počet podpisov občanov na podporu kandidatúry už získala, v ich zbieraní však naďalej pokračuje.
Rodená Vranovčanka sa počas pôsobenia v mestskom zastupiteľstve venovala témam každodenného života v meste, fungovaniu samosprávy, jej možnostiam aj limitom. „Pomenovať problém je dôležité. Pýtať sa a navrhovať riešenia je nevyhnutné. Ale skutočné systémové zmeny sa dajú presadzovať najmä z výkonnej pozície,“ uviedla Škurlová.
Svoju víziu stavia na troch základných pilieroch, ktorými sú práca, bývanie a verejný priestor. Od týchto troch pilierov sa podľa nej odvíjajú aj ďalšie oblasti fungovania mesta, ktoré bude postupne predstavovať. „Mojím cieľom je mesto riadené efektívnejšie, s jasnou víziou a koncepciou. Vranov má byť mestom pre všetkých - pre deti, mladých, rodiny, seniorov, podnikateľov, športovcov či ľudí so znevýhodnením. Pre každého, kto tu žije a potrebuje cítiť, že na ňom záleží,“ doplnila Škurlová s tým, že kandidatúru vníma ako službu mestu, kde je občan na prvom mieste.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
Rodená Vranovčanka sa počas pôsobenia v mestskom zastupiteľstve venovala témam každodenného života v meste, fungovaniu samosprávy, jej možnostiam aj limitom. „Pomenovať problém je dôležité. Pýtať sa a navrhovať riešenia je nevyhnutné. Ale skutočné systémové zmeny sa dajú presadzovať najmä z výkonnej pozície,“ uviedla Škurlová.
Svoju víziu stavia na troch základných pilieroch, ktorými sú práca, bývanie a verejný priestor. Od týchto troch pilierov sa podľa nej odvíjajú aj ďalšie oblasti fungovania mesta, ktoré bude postupne predstavovať. „Mojím cieľom je mesto riadené efektívnejšie, s jasnou víziou a koncepciou. Vranov má byť mestom pre všetkých - pre deti, mladých, rodiny, seniorov, podnikateľov, športovcov či ľudí so znevýhodnením. Pre každého, kto tu žije a potrebuje cítiť, že na ňom záleží,“ doplnila Škurlová s tým, že kandidatúru vníma ako službu mestu, kde je občan na prvom mieste.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.