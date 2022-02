Na post rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda sú štyria kandidáti

Trnava 7. februára (TASR) – O funkciu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave sa uchádzajú štyria kandidáti. Akademický senát (AS) vyhlásil voľbu v závere minulého roka, nového rektora na obdobie rokov 2022 až 2026 by UCM mala spoznať po hlasovaní 22. februára, informoval predseda AS Ján Višňovský.



O post majú záujem prorektor pre rozvoj Jaroslav Bednárik, terajší rektor Roman Boča, ktorý chce vo funkcii pokračovať druhým funkčným obdobím, Renáta Nováková z Inštitútu manažmentu UCM a súčasná dekanka filozofickej fakulty Katarína Slobodová Nováková.



„Verejné predstavenie kandidátov na funkciu rektora a prezentácia ich volebných téz sa uskutoční na zasadnutí akademickej obce UCM v Trnave 15. februára od 13. hodiny v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v režime OP s kapacitou maximálne 100 osôb. Zo zasadnutia akademickej obce bude zabezpečený stream a link uverejnený na webe univerzity,“ uviedol Višňovský.