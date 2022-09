Na post starostu bratislavských Jaroviec kandiduje len J. Uhler

Bratislava 19. septembra (TASR) - O post starostu bratislavských Jaroviec sa v jesenných komunálnych voľbách uchádza oficiálne len súčasný šéf miestnej samosprávy Jozef Uhler. O priazeň voličov sa uchádza ako nezávislý. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. TASR ho poskytol miestny úrad.



Do sedemčlenného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 12 kandidátov na poslancov. Ôsmi z nich kandidujú ako nezávislí, štyria s podporou politickej strany. Spomedzi kandidátov sú štyri ženy.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.