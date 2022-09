Na post starostu košickej časti Sever kandidujú štyria muži

Košice 7. septembra (TASR) - O post starostu košickej mestskej časti (MČ) Sever sa v jesenných komunálnych voľbách uchádzajú štyria kandidáti. Pre TASR to potvrdila zapisovateľka miestnej volebnej komisie (MVK) Alena Pustaiová.



Na uvedenú funkciu budú kandidovať samostatne zárobkovo činná osoba Štefan Benko (Republika), manažér Štefan Ferencsík (Hlas-SD), IT špecialista Matej Kundrát (nezávislý) a súčasný starosta František Ténai (KDH, SaS, Sme rodina, Aliancia, NOVA, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO). "Kandidáti na starostu sú už zaregistrovaní," uviedla Pustaiová.



Záujem o post poslanca MČ Košice-Sever prejavilo 37 ľudí, proces registrácie ešte nie je ukončený. V miestnom zastupiteľstve bude 11 poslancov.



Oficiálne zoznamy zaregistrovaných kandidátov na poslancov, starostov, primátorov a predsedov krajov do jesenných komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov majú byť zverejnené najneskôr do 4. októbra. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.