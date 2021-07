Na pošte v Hornej Vsi našli neznámy biely prášok

Horná Ves 22. júla (TASR) - Zásah hasičov si v stredu (21.7.) vyžiadal nález neznámeho bieleho prášku na pošte v Hornej Vsi (okres Prievidza). Udalosť si nevyžiadala zranenia, zasahovali pri nej štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho s jedným kusom techniky a traja hasiči z Trenčína s ekologickým vozidlom. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Biely prášok sa vysypal pri manipulácii s poštovými zásielkami. Do kontaktu s neznámou látkou prišli dve pracovníčky, ktoré nevykazovali žiadne príznaky zranenia. "Zasahujúci hasiči z Partizánskeho zabezpečili priestor ohrozenia a vymedzili bezpečnú zónu. Súčasne preverili zdravotný stav osôb, ktoré prišli do kontaktu s neznámou látkou a poučili ich o ďalšom postupe," opísal Petrík.



Po príchode ekologického vozidla hasiči podľa neho vytvorili dekontaminačnú zónu, po čom vystrojení v protichemických oblekoch vstúpili do budovy pošty a vykonali merania na zistenie možnej radiácie - s negatívnym výsledkom, ako aj merania za účelom zistenia zloženia neznámej látky. "Nakoľko namerané hodnoty nevykazovali žiadne nebezpečenstvo, neznámu látku zachytili do špeciálnej nádoby na nebezpečné látky a vyniesli z budovy," doplnil.



Po opustení miesta zásahu príslušníci HaZZ látku odovzdali polícii, ktorá zabezpečila jej prepravu na expertízu na špecializované pracovisko v Banskej Bystrici. "Na mieste udalosti bola prítomná aj posádka Záchrannej zdravotnej služby. Pri udalosti sa nikto nezranil," dodal Petrík.