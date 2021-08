Na povinné predprimárne vzdelávanie prijmú v Snine vyše 200 detí

Snina 30. augusta (TASR) – Na povinné predprimárne vzdelávanie nastúpi do materských škôl (MŠ) v meste Snina v novom školskom roku viac ako 200 detí. Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia strategického rozvoja mestského úradu Erika Jankajová, mesto kapacity svojich MŠ rozširovať nemuselo.



"Mesto Snina má dostatok kapacít na umiestnenie všetkých detí, pre ktoré platí povinná predškolská dochádzka," informovala Jankajová s tým, že do šiestich MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na predprimárne vzdelávanie dosiaľ prijatých 157 detí, u troch iných zriaďovateľov absolvuje povinné predprimárne vzdelávanie 50 detí. Všetkých 26 tried mestských MŠ má od septembra navštevovať spolu 544 detí.



"Nebolo nutné rozširovať kapacity MŠ, prebiehali v nich len rekonštrukčné práce, opravy a modernizácia, ktoré financovali z vlastných zdrojov," doplnila.