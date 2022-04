Na pozemkoch Filiálky v bratislavskom Novom Meste má vzniknúť park

Bratislava 8. apríla (TASR) – Na pozemkoch bývalej Filiálky v bratislavskom Novom Meste má vzniknúť oddychová zóna, časť pozemkov bude využívaná aj ako odstavná plocha. Samospráva Nového Mesta v piatok podpísala so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré majú v súčasnosti nevyužívané pozemky v správe, memorandum o vzájomnej spolupráci. Týka sa riešenia otázok v súvislosti s Filiálkou do začiatku budovania železničnej stanice. Informuje o tom štátny podnik.



"Dohodli sme sa na vybudovaní dočasného parku, a to na dobu piatich rokov za symbolické euro ročne. Filiálka tak po dlhých rokoch dostane novú podobu a účel," spresnil v súvislosti s podpísaným memorandom generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.



Mestská časť zabezpečí projektovú dokumentáciu na realizáciu dočasného parku Filiálka. Po uplynutí piatich rokov môže samospráva požiadať o ďalšie predĺženie doby nájmu na jeden rok, a to aj opakovane, najneskôr do doby začatia výstavby železničnej stanice Filiálka.



„Máme veľkú radosť, že zelené plochy v lokalite znásobíme ďalším významným priestorom, o ktorý sa budeme starať a ktorý upravíme a zveľadíme aj podľa predstáv miestnych obyvateľov," povedal starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý.



Samospráva dlhodobo deklarovala záujem zriadiť na mieste nevyužívaných pozemkov park, tieto plány však narážali na nesúhlas vlastníka. Mestská časť sa pokúšala teda aspoň obnoviť na mieste parkovanie po tom, čo bola Filiálka od Šancovej ulice koncom roka 2021 uzavretá.