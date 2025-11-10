Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na pracovisku Úradu vlády potvrdili výskyt žltačky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

RÚVZ Bratislava na svojom webe informuje, že v Bratislavskom kraji zaznamenal od začiatku roka 2025 k pondelku 156 prípadov VHA.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Na jednom z pracovísk Úradu vlády (ÚV) SR, v budove na Námestí 1. mája v Bratislave, potvrdili výskyt hepatitídy typu A. TASR to potvrdil tlačový odbor ÚV SR.

„Úrad okamžite prijal všetky potrebné opatrenia a riadi sa pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave,“ uviedol. Deklaroval tiež, že zamestnanci boli informovaní o nevyhnutnosti dodržiavať postupy na zníženie rizika šírenia nákazy, ako aj o preventívnych opatreniach súvisiacich s týmto ochorením.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) pre TASR uviedol, že príslušný RÚVZ prijal v tejto súvislosti aktuálne všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia. Nariadil okrem iného dezinfekciu sociálnych zariadení chlórovými preparátmi, doplnenie sociálnych zariadení o dezinfekčné prostriedky i zabezpečenie dezinfekcie stolového riadu a príborov v zariadení spoločného stravovania.

Hygienici zaznamenali v posledných týždňoch v niektorých okresoch Slovenska zvýšený výskyt a šírenie hepatitídy typu A (VHA).

