Piatok 10. apríl 2026
Na prechádzke Trenčínom predstavia Sládkovičovu a Hviezdoslavovu ulicu

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Účastníci prechádzky sa dozvedia, ako sa obe ulice volali v minulosti, kde bola najstaršia kaviareň v Trenčíne a prečo sa Sládkovič neoženil so svojou múzou Marínou.

Autor TASR
Trenčín 10. apríla (TASR) - Sobotná (11. 4.) prechádzka mestom Trenčín so sprievodkyňou Zuzanou Novodvorskou predstaví Sládkovičovu a Hviezdoslavovu ulicu. Obe boli v minulosti jednými z hlavných prístupových ciest do mesta. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

„Ulice Hviezdoslavova a Sládkovičova, ktoré boli kedysi hlavnou prístupovou trasou do mesta od juhu, prešli nedávno rekonštrukciou. Ich vzhľad však nenávratne zmenili necitlivé zásahy v 70. a 80. rokoch 20. storočia,“ priblížila hovorkyňa.

Účastníci prechádzky sa dozvedia, ako sa obe ulice volali v minulosti, kde bola najstaršia kaviareň v Trenčíne a prečo sa Sládkovič neoženil so svojou múzou Marínou.

Prechádzka sa začne o 16.00 h, stretnutie je pred Kultúrno-informačným centrom na Mierovom námestí. Trasa prechádzky trvá približne 90 minút a je bez bariér. Záujemcovia o požičanie invalidného vozíka môžu kontaktovať Kultúrno-informačné centrum (KIC) na 032/6504 711 alebo kic@trencin.sk.
.

