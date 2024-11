Na Prednádraží v Trnave vstupujú do platnosti zmeny v doprave

Trnava 8. novembra (TASR) - Na trnavskom sídlisku Prednádražie vstupujú od piatka do platnosti zmeny v organizácii dopravy. Samospráva dáva do pozornosti najmä zjednosmernenie Lomonosovovej ulice. Jednosmerná premávka je vedená od Ulice Bedřicha Smetanu smerom na Ulicu Gejzu Dusíka. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



Organizácia dopravy sa mení aj vo vnútroblokových priestoroch sídliska Prednádražie, kde tiež vzniknú jednosmerky. Na novú úpravu upozorní dopravné značenie. "Zároveň informujeme, že v nasledujúcich dňoch bude na Lomonosovovej realizované vodorovné dopravné značenie, ktorým dôjde k vyznačeniu parkovacieho pásu. Následne budú vyznačené aj ochranné pruhy pre cyklistov v oboch smeroch," dodala Majtánová.



Všetky uvedené zmeny sa podľa jej slov dejú v rámci zavedenia regulácie statickej dopravy na Prednádraží s cieľom prioritne zvýšiť bezpečnosť detí a študentov dochádzajúcich do okolitých škôl. "Cyklopruhy na Lomonosovovej budú ďalším logickým, plynulým a bezpečným napojením pre cyklistov z úseku novovybudovanej cyklotrasy na Bottovej, cez bicyklovú cestu na Kornela Mahra smerom do škôl na Lomonosovovej," podotkla.