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Na prehliadke Nositelia tradícií sa predstaví 10 folklórnych skupín
Podujatie sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce alebo jej blízkeho okolia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. novembra (TASR) - Prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií vyvrcholí od piatka do nedele (8. 11.) celoštátnym kolom v Liptovskom Mikuláši. Ako informovalo Národné osvetové centrum (NOC) z pozície vyhlasovateľa súťaže, o titul laureáta sa s programami z vlastných lokálnych tradícií bude usilovať desať folklórnych skupín s 353 účastníkmi.
Podujatie sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce alebo jej blízkeho okolia. „Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín, vyhľadávať, dokumentovať a prezentovať prejavy tradičnej ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí,“ uviedlo NOC.
Počiatky súťaže siahajú k Celoslovenskej súťaži národopisných a tanečných ochotníckych súborov z roku 1950. Od roku 1979 sa súťaž koná pravidelne každé tri roky, má trojstupňový postupový charakter, pričom z regionálnych a krajských kôl postupujú víťazi do celoštátneho kola. Súťaž nemá vekové ani žánrové obmedzenia a každá skupina sa prezentuje jedným súťažným číslom čerpajúcim z vlastnej lokálnej alebo mikroregionálnej tradície.
Počas piatkovej prvej časti súťažnej prehliadky sa predstavia v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši folklórne skupiny Podhoranka, Brezinky, Lubená, Kriváň a Čierťaž. O deň neskôr budú nasledovať vystúpenia folklórnych skupín Sliačanka, Podžiaran, Smižančanka, Praslica a Raslavičan. Laureáta súťaže Nositelia tradícií vyhlásia počas slávnostného galaprogramu v nedeľu popoludní.
Podujatie sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce alebo jej blízkeho okolia. „Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín, vyhľadávať, dokumentovať a prezentovať prejavy tradičnej ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí,“ uviedlo NOC.
Počiatky súťaže siahajú k Celoslovenskej súťaži národopisných a tanečných ochotníckych súborov z roku 1950. Od roku 1979 sa súťaž koná pravidelne každé tri roky, má trojstupňový postupový charakter, pričom z regionálnych a krajských kôl postupujú víťazi do celoštátneho kola. Súťaž nemá vekové ani žánrové obmedzenia a každá skupina sa prezentuje jedným súťažným číslom čerpajúcim z vlastnej lokálnej alebo mikroregionálnej tradície.
Počas piatkovej prvej časti súťažnej prehliadky sa predstavia v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši folklórne skupiny Podhoranka, Brezinky, Lubená, Kriváň a Čierťaž. O deň neskôr budú nasledovať vystúpenia folklórnych skupín Sliačanka, Podžiaran, Smižančanka, Praslica a Raslavičan. Laureáta súťaže Nositelia tradícií vyhlásia počas slávnostného galaprogramu v nedeľu popoludní.