Na prehliadku mliečnych fariem sa môže prihlásiť do konca mája

Bratislava 28. mája (TASR) - Školské kolektívy a jednotlivci sa môžu prihlásiť na deň otvorených dverí na mliečnych farmách, ktorý sa uskutoční 14. a 15. júna, už len do konca mája. Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať cestu mlieka školákom, ale aj rodinám. Informoval o tom Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Poľnohospodári podľa neho v maštaliach predvedú, ako sa starajú o kravy, ako sa dojí mlieko a akým spôsobom putuje do mliekarne na ďalšie spracovanie. Na otázky najmenších odpovedia ľudia z praxe.



"Je mimoriadne dôležité hovoriť s ľuďmi a ukazovať im reálnu prácu v poľnohospodárstve a potravinárstve. Mlieko sa len tak neobjaví v obchodoch. Vzniká starostlivosťou o kravičky a ich dojením v maštaliach a následne namáhavou prácou pri spracovaní v mliekarňach. Radi vám to ukážeme priamo na slovenských farmách," uviedol prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) Marián Šolty.



Brány 36 slovenských mliečnych fariem sa otvoria 14. júna pre školské kolektívy a 15. júna pre rodiny s deťmi. Aktuálne je prihlásených vyše 3300 účastníkov. Na deň otvorených dverí je možné sa prihlásiť na stránke www.adoptujkravicku.sk najneskôr do 31. mája. Deň otvorených dverí na mliečnych farmách organizujú Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) a SMZ.