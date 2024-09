Na prekládku napätia ponad Veľký Draždiak sa budú pýtať obyvateľov

Bratislava 24. septembra (TASR) - O možnej prekládke nadzemného veľmi vysokého napätia (VVN), ktoré vedie aj ponad areál Veľkého Draždiaka v bratislavskej Petržalke, chce mestská časť (MČ) rokovať aj s obyvateľmi. Aj prostredníctvom verejných prerokovaní chce spoznať ich názor, či by mala samospráva spolufinancovať jeho prekládku. Ich názorom podmieňujú miestni poslanci svoje budúce rozhodnutie. Témou by sa malo zastupiteľstvo zaoberať opäť v novembri.



Téma možnej prekládky a vytvorenie oficiálnej rekreačnej zóny z Veľkého Draždiaka sa otvorila po tom, ako prišla distribučná spoločnosť s plánom výmeny káblov VVN, ktoré prechádza aj cez územie Petržalky. Mestská časť preto vstúpila do rokovaní a navrhla, aby na jej území došlo nielen k výmene káblov, ale aj k prekládke vedenia. Dala si zároveň vypracovať štúdiu, z ktorej vzišlo, že prekládka by stála okolo štyroch miliónov eur.



Starosta Petržalky Ján Hrčka ubezpečil, že mestská časť by celú sumu určite nezaplatila. Vie si predstaviť, že by sa na celkové náklady zložila aj distribučná spoločnosť i hlavné mesto, ktorému by sa zhodnotili jeho pozemky. "Keď sa všetci zložia, mala by sa suma vyskladať a pre každého by to malo byť akceptovateľné a únosné. A vyriešil by sa problém," povedal pre TASR Hrčka.



Rozhodnutie, či do toho mestská časť pôjde, bude na miestnych poslancoch. Tí však na rozhodnutie chcú poznať názor obyvateľov Petržalky. Mestská časť by mala do najbližšieho miestneho zastupiteľstva usporiadať prerokovania s obyvateľmi, kde by im zároveň zámer predstavila a vyjadrila sa aj k prípadným obavám. Niektorí sa totiž domnievajú, že by mestská časť následne areál spoplatnila. To však Hrčka dôrazne odmieta.



Mestská časť by mala ísť zároveň preventívne do zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o výkone referenda. To však podľa starostu neznamená, že by aj miestne referendum vyhlásené bolo. Aj napriek tomu, že referendum považuje za najlegitímnejšie a najreprezentatívnejšie, súhlasí s tým, že by bolo aj najdrahším spôsobom a zároveň je aj riziko, že by bolo neúspešné. Na to na utorňajšom zastupiteľstve upozornili aj niektorí poslanci.



"Referendum má svoje výhody aj nevýhody, nákladové či záväzné," poznamenal Hrčka. Otvorené sú však aj ďalšie možnosti získavania názoru obyvateľov, napríklad reprezentatívny prieskum verejnej mienky či elektronické hlasovanie.



V prípade, že by k prekládke vedenia napätia došlo, územie okolo Veľkého Draždiaka by sa po rokoch stalo oficiálnou rekreačnou zónou. Umožnilo by to zároveň napríklad aj postaviť parkovací dom, ktorý by privítali obyvatelia aj návštevníci. Pre VVN však jeho výstavba zatiaľ nie je možná.



Pokiaľ by k prekládke nedošlo a distribučná spoločnosť by len vymenila káble za tie s väčšou kapacitou, bol by Veľký Draždiak "naďalej revírom pre rybárov a káble by boli faktorom s určitým bezpečnostným rizikom," skonštatovala MČ.